Dat blijkt uit berekeningen van pensioendenktank Netspar. Eén kanttekening: het nieuwe pensioenstelsel zal naar verwachting in 2027 van start gaan, dus we moeten nog even geduld hebben.

Huidig pensioen stelsel

In Nederland is het pensioen goed geregeld. Je krijgt AOW en je bouwt een pensioen op via je werk. Maar door de veranderingen in de economie, op de arbeidsmarkt en in onze samenleving is het volgens het kabinet Rutte IV tijd voor veranderingen. Het huidige pensioenstelsel kon namelijk zijn beloftes de afgelopen jaren niet goed meer nakomen.

In het huidige stelsel moeten pensioenfondsen eerst grote buffers opbouwen, voordat de uitkeringen omhoog mogen gegooid. Dat wordt met het nieuwe pensioenstelsel anders. Dan zijn de pensioenen niet langer gegarandeerd. Pensioenfondsen hoeven dus niet langer een buffervermogen te hebben om die uitkeringen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Een nieuw, beweeglijk pensioen

Het nieuwe stelsel werkt als volgt: werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. Een klein deel hiervan is reserve voor als het tegenzit. Het grootste deel is het gezamenlijke pensioengeld. Dit geld wordt belegd. Gaat het goed met de economie? Dan zie je als werknemer dat je verwachte pensioen groeit. Ook de gepensioneerden profiteren hiervan.

Negatief rendement

Eén nadeel is dat als het tegenzit je pensioen wordt verlaagd. Als je jong bent is er genoeg tijd om mee- en tegenvallers op te vangen. Maar hoe zit dat als je dicht bij je pensioen komt? Dan zorgen de nieuwe regels er voor dat de beweeglijkheid van je pensioen kleiner wordt en je alsnog zeker bent van je geld.

Kleine kans dat het tegenzit

Maar de kans dat het economisch erg tegenzit is klein. De beleggingen van pensioenfondsen leveren vaker een positief dan een negatief rendement. De kans dat je pensioen de komende jaren gaat stijgen is dus significant groter.

“Fondsen hebben veel ruimte om het nieuwe contract in te vullen”, legt Theo Nijman, hoogleraar aan Tilburg University en een van de opstellers van het rapport van Netspar, uit aan het AD. “Bij de doorgerekende variant is de kans 50% dat het pensioen met meer dan 1% stijgt in enig jaar. De kans dat het daalt met meer dan 1% is 20%.”

Nog even geduld

De nieuwe regels voor pensioen treden naar verwachting uiterlijk 1 januari 2023 in werking. Op 1 januari 2027 moeten alle werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders alle pensioenregelingen waarin pensioenopbouw plaatsvindt hebben aangepast aan het nieuwe stelsel.

Zelf meer controle hebben over je pensioen? Financieel adviseur Ranti Suijker legt uit hoe je geld apart kan zetten voor je pensioen:

Bron: Netspar, Rijksoverheid, AD