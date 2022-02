Dit is waarom kruidenplantjes uit de supermarkt het nooit overleven

Naast dat het handig en goedkoper is, ziet zo’n plantje er ook heel gezellig uit in de keuken. Al wordt het wel iets minder gezellig als de blaadjes na slechts een paar dagen hangen...

In shock

Hoeveel water je ook geeft, het plantje overleeft het niet lang. Waar ligt dat nou aan? In ieder geval niet aan jou. Volgens Wim Lybaert, schrijver van het boek Mijn Moestuin, zijn deze plantjes gewoon niet gekweekt om lang mee te gaan. Aan Nieuwsblad vertelt hij: “Er zijn er wel die lang meegaan, maar de meeste plantjes worden gekweekt om zo snel mogelijk klaar te zijn voor verkoop. Ze groeien in de ideale omstandigheden van een kas en de overgang naar minder ideale omstandigheden in de keuken is dan te heftig. Het plantje is dan eigenlijk in shock.”

Tips om ze langer in leven te houden

Volgens de auteur worden de plantjes heel dicht op elkaar gezaaid zodat ze er goed uitzien voor de verkoop, maar daardoor kunnen de wortels geen voeding meer uit de bodem halen. Wil je de plantjes toch langer laten leven? Dan heeft Wim een paar tips: “Heb je een peterselieplant? Verdeel deze dan per 4 plantjes en zet deze delen zo’n 10 tot 15 centimeter uit elkaar in de volle grond in de tuin. De eerste dagen zal het er wat slap uitzien, maar na een paar dagen staan ze recht en groeien er mooie bossen bladpeterselie.” Hetzelfde geldt voor bieslook en koriander, maar basilicum is wat dit betreft een beetje een buitenbeentje. Dit kruidenplantje kan niet goed tegen kou en overleeft het waarschijnlijk ook niet in de tuin.

Bron: Nieuwsblad