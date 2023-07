Dít item mag volgens Martha Stewart niet ontbreken in een gezellige keuken

Heb je een nieuwe keuken of ben je op zoek naar een (goedkope) manier om je keuken een upgrade te geven? Volg dan de goede raad van Martha Stewart op: investeer in maar één ding, en dat is een goede bar. En dan bedoelen we niet het meubelstuk, maar de drankvoorraad.

Een goede bar in de keuken

Stewart adviseerde in een interview met Town & Country om altijd een goede gin, wodka, whiskey en tequila in huis te hebben. Met deze dranken kun je familie en vrienden die op bezoek komen altijd voorzien van een lekkere cocktail. En daarmee maak je toch meer indruk dan een simpel biertje of wijntje. Tegenwoordig zijn er ook alcoholvrije varianten van deze dranken op de markt, waarmee je ook heerlijke drankjes kunt maken.

Cocktails shaken

Met de dranken die Martha Stewart noemt, kun je veel verschillende cocktails maken. Ben je nog niet zo'n goede shaker? Oefening baart kunst en wie weet is dit wel het begin van een nieuwe hobby. Accessoires als een cocktailshaker om de drankjes mee te maken, maken het al een stuk makkelijker en het ziet er ook nog eens professioneel uit.

Als je niet veel ruimte in de keuken hebt voor zo'n hele drankvoorraad, dan kun je ook ergens anders in huis een bar cart neerzetten. Dat is niet alleen handig, maar ook een leuke toevoeging aan je interieur:

Bron: Freundin.de