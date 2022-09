Dit jaar meer verkeersdoden onder fietsende 70-plussers

Vorig jaar overleden 119 mensen door een fietsongeluk. Ruim 57% van hen was zeventigplusser, terwijl dat aandeel in 2010 nog 49% was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer verkeersdoden door elektrische fietsen

Het CBS zegt niets over de oorzaak, maar de kans is groot dat het door de snellere elektrische fietsen komt. Wanneer er fietsers bij een ongeluk betrokken raken, wordt niet altijd geregistreerd op welke fiets de fietser zat. Bovendien zijn elektrische fietsen steeds moeilijker te herkennen. “Het aantal elektrische fietsen wordt daardoor onderschat in de cijfers”, zegt een woordvoerder van het CBS tegen NU.nl.

Eenzijdig ongeluk

Wat verder opvalt uit de resultaten is dat er meer eenzijdige ongelukken met fatale afloop plaatsvinden. In twaalf jaar tijd is het percentage gestegen van 25% naar 34%. Zij overleden na een val van de fiets, bijvoorbeeld na onwel worden, een voet tussen de spaken, een verkeerde stuurbeweging, een slecht wegdek of gladheid.

Oudere fietsers

Het zijn vaak oudere mensen die omkomen door een eenzijdig ongeluk. Vorig jaar was 72% van de fietsers die overleden zonder ergens tegenaan te fietsen zeventig jaar of ouder.

Veilig fietsen

Spring jijzelf of je partner, vader, moeder, opa of oma nog regelmatig op de (elektrische) fiets? Met deze tips doe je dat veilig:

Zorg dat het zadel niet te hoog staat - Het is belangrijk dat je met beide benen op de grond kunt staan. Helemaal bij elektrische fietsen is het belangrijk dat je makkelijk op- en af kunt stappen, aangezien deze fietsen een stuk zwaarder en sneller zijn.

Fiets niet te hard - Op een gewone fiets rijd je meestal 15 tot 18 kilometer, terwijl je bij een e-bike al makkelijk de 25 of zelfs 30 kilometer per uur aantikt. Hou ouder je bent, hoe lager je reactiesnelheid. Fiets dus niet te hard.

Pas op voor de stoeprand - Fiets niet te dicht langs de stoepranden, dit maakt de kans op een lelijke val een stuk groter.

Draag een helm - Een helm voorkomt misschien niet dat je valt, maar het maakt het fietsen wel veiliger. Veel (e-bike)ongevallen zorgen voor ernstig hersenletsel. Ouderen herstellen hier langzaam of niet van. Ken je deze - Een helm voorkomt misschien niet dat je valt, maar het maakt het fietsen wel veiliger. Veel (e-bike)ongevallen zorgen voor ernstig hersenletsel. Ouderen herstellen hier langzaam of niet van. Ken je deze airbag-helm al?

Fiets zo min mogelijk alleen - Als je ervoor zorgt dat er altijd iemand bij is, kan diegene snel te hulp schieten als er toch iets gebeurt.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: CBS