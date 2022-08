Dít kattenluik voorkomt dat je kat ‘cadeautjes’ mee naar binnen neemt

En dat is natuurlijk ideaal als je een kat hebt die wel van jagen houdt.

Pushmelding op telefoon

De OnlyCat kan door middel van een camera en software met kunstmatige intelligentie detecteren of je kat een prooi in zijn bek heeft. Als hij iets bij zich heeft, dan gaat het luikje volgens de makers ‘binnen een fractie van een seconde’ dicht. Pas als je kat zijn prooi loslaat gaat het luikje weer open. En daar blijft het niet bij, want je ontvangt ook een pushmelding op je telefoon als je kat een dier probeert naar binnen te smokkelen inclusief een video.

Alle soorten dieren

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat het luikje alleen muizen kan detecteren. Het kan ook konijnen, ratten, eekhoorns, vleermuizen en andere kleine dieren zien. Daarnaast werkt de detectie ook gewoon ’s nachts dus je kunt er vanuit gaan dat de ongenode gasten voortaan buiten blijven.

Herkennen van kat

Maar hoe weet het luikje nou dat ‘ie jouw kat wel naar binnen moet laten? De OnlyCat blijkt herkenning aan te bieden van verschillende katten, zodat is in te stellen welke kat op bepaalde tijden wel of niet naar binnen mag. Dit is natuurlijk erg handig als je meerdere katten hebt en bijvoorbeeld geen zin hebt in een bezoekje van de buurkat.

Waar te koop?

Lijkt het luikje jou wel wat? Dan zal je nog even geduld moeten hebben. Het Britse techbedrijf Transmission Dynamics brengt de gadget namelijk pas komend jaar op de markt. Het is nog niet bekend hoeveel het gaat kosten.

Bron: RTL Nieuws