Dit kun je doen als je partner geen zin meer heeft in sex

Wat kun je doen als jij wel zin hebt, maar je geliefde niet? Kortom: hoe zorg je weer voor vuurwerk in de slaapkamer?

Laag libido

Het is volkomen normaal als je libido vergelijkbaar is met eb en vloed. Het komt en het gaat. Als je partner even geen behoefte heeft aan die vorm van intimiteit, hoeft er niet direct een achterliggend probleem te zijn. De eerste stap is nieuwsgierig zijn naar de oorzaak.

Praat er met je partner over

Het is voor de hand liggend, maar het is waar: het beste dat je kunt doen is het onderwerp aankaarten bij je partner. “Enkele van de meest voorkomende onderliggende problemen zijn werkstress, stressfactoren in het leven, fysieke uitputting, mentale vermoeidheid, emotionele uitputting, lichamelijke gezondheidsproblemen, onopgeloste relatieproblemen en emotionele of fysieke ontrouw”, aldus relatie-expert Jess.

Hou rekening met elkaar

Wat je wil bespreken is jullie verschillende sex drives. Zo kom je er misschien wel achter dat jij voor jezelf het antwoord al hebt ingevuld op de vraag, terwijl de ware reden heel anders blijkt te zijn. Maar let op: maak geen beschuldigingen en stel geen eisen. Jess: “Houd er rekening mee dat geen van jullie beiden gelijk of ongelijk heeft. Geen van jullie is kapot. Je kunt gezond zijn en elke dag sex willen en je kunt gezond zijn en het nooit willen.”

Het figuurlijke antwoord op de vraag is daarom: zoek niet naar wie hier schuld aan heeft, maar zoek naar de antwoorden. Zorg er ook voor dat je allebei in de juiste stemming bent om dit aan te kaarten. Vlak na een discussie of aan het einde van een vermoeiende dag is misschien niet de ideale tijd om jullie seksleven onder de loep te nemen.

Kleine aanpassingen

Heb je het gesprek met je partner gehad? Dan weet je nu hoe de spreekwoordelijke vork in de steel zit. Wie weet kunnen jullie allebei kleine aanpassingen in jullie leven doen om het vlammetje tussen jullie weer aan te wakkeren. Is werkstress oorzaak nummer één van het kelderende libido van je liefje? Elimineer dan de dingen die (extra) stress veroorzaken, zoals telefoons en laptops. Creëer tijd voor jullie samen - zonder afleiding. Probeer ook vaker sámen naar bed te gaan om de emotionele en fysieke intimiteit mogelijk te maken.

Verder is het te hopen dat geduld een goede eigenschap van je is, want de sex drive van je partner verandert niet na één nacht slapen. Het heeft tijd nodig. “Je zult moeten samenwerken om deze problemen aan te pakken en specifieke veranderingen aan te brengen zonder dat je verwacht dat ‘sex’ je beloning is.”

Ga in gesprek met een seksuoloog

Het is oké als je er samen even niet uitkomt. Niet alle problemen los je op met een gesprek onder het genot van een glas wijn. Voel je dat jullie problemen dieper zitten? Dan kun je altijd nog overwegen om in gesprek met een seksuoloog te gaan. Zeker als je merkt dat jij en je partner moeite hebben om de kwetsbare discussie over je seksleven aan te gaan.

Wat als dit niks oplost?

Heb je ongeveer iedere stap uit het boekje gevolgd en merk je nog steeds dat jullie libido erg ver uit elkaar ligt? Dan is het aan jullie om te bepalen hoe jullie nu verder moeten. Voor sommige koppels is het een valide reden om de relatie te beëindigen. Maar onthoud: het hoeft echt niet het einde van jullie relatie te betekenen. “Zelfs als je geen sex hebt, plan dan tijd in voor andere soorten genegenheid en verbinding. Seksloos hoeft niet liefdeloos te zijn, dus zoek naar andere manieren om fysiek, intiem en emotioneel contact te maken, zodat je een basis hebt voor seksuele connectie.”

5 tips van seksvlogger Rianne om meer uit je seksleven te halen:

Bron: Elite Daily