Dit moet je nooit doen als je vastzit in de lift

Het blijkt dat je vooral veel dingen níet moet doen.

Vast in de lift

Uit onderzoek van Liftinstituut blijkt dat het aantal mensen dat jaarlijks vastzit in een lift met 4 procent is gestegen. Dat houdt in dat in Nederland maar liefst zo’n 49.000 mensen (!) per jaar opgesloten raken in een lift. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna een derde geen idee heeft wat ze moeten doen, wanneer de lift plots niet meer reageert.

Doe dit vooral niet

Wanneer je vast komt te zitten, is het logisch dat je wat paniekgevoelens ervaart. Het is immers een benauwende gedachte, dat je niet zomaar uit een ruimte kunt. Toch is het belangrijk om rustig te blijven en vooral niet te proberen om jezelf te bevrijden. Dat kan namelijk tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Doe dit vooral wel

Directeur John van Vliet van Liftinstituut vertelt aan ANP wat je wél moet doen in een dergelijke situatie: “We snappen dat mensen bang zijn als ze opgesloten zitten in een lift. En ook dat sommigen niet weten wat ze moeten doen en daardoor soms een verkeerde beslissing nemen”, begint hij. “Maar als je vastzit in een lift is er wat ons betreft maar één juiste keus: blijf rustig, druk op de alarmknop en laat je altijd bevrijden door de storingsdienst of door mensen die daarvoor zijn opgeleid”, aldus Van Vliet.

Fabels

Doemscenario’s als een zuurstoftekort of een lift die zomaar de lichtschacht invalt kunnen in je hoofd opkomen, maar het is goed om te weten dat dit echt niet kan gebeuren. In een stilstaande lift kan namelijk nooit de zuurstof opraken. En een slim beveiligingssysteem zorgt ervoor dat een lift ook niet naar beneden kan vallen.

Wil je nog eens rustig bekijken wat je wel en niet moet doen wanneer je vastzit in een lift? Onderstaande video legt de do’s en dont’s nog eens helder uit:

Bron: Liftinstituut, ANP