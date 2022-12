Dit móet je zien: nieuwe Netflix film Dog Gone is een tranentrekker voor alle hondenbaasjes

Noem titels als Marley and Me, Hachi en A Dog’s Purpose en onze ogen beginnen al waterig te worden. Streamingdienst Netflix voegt daar vanaf volgende maand dus een nieuw pareltje aan toe. Dog Gone vertelt het waargebeurde verhaal van familliehond Gonker. De labrador raakte een aantal jaar geleden vermist en zijn baasjes zetten alles op alles om ‘m terug te vinden.

Een avontuurlijke zoektocht

In de trailer zie je hoe baasje Fielding (Johnny Berchtold) en zijn vader John (Rob Lowe) de zoektocht inzetten, terwijl hond Gonker mijlenver van huis raakt. “Iedereen heeft één iemand nodig die je onvoorwaardelijk graag ziet. Bij mij was dat Gonker”, zegt Fielding in de trailer. Daarna hoor je de hond huilen en zie je ‘m verdwaald in het bos in een storm. Fielding geeft zijn maatje niet op en gaat samen met zijn vader op avontuur om de hond terug te vinden. Ondertussen dringt de tijd, want de hond kan maar twee weken zonder medicatie.

Lukt het vader en zoon om Gonker op tijd te vinden? Dat ontdekken we gelukkig volgende maand al, want dan verschijnt Dog Gone op Netflix (vanaf 13 januari).

Bron: Flair