Dít ontroerende boek lezen we in augustus met de Libelle Leesclub

Iedereen kan gratis meedoen met de Libelle Leesclub. Je dient wel zelf het boek (of e-book) te kopen, maar je kunt het natuurlijk ook lenen in de bibliotheek.

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Deze Facebook-groep wordt komend jaar ons ‘clubhonk’. Hier delen we grappige, fascinerende, interessante weetjes over het boek en de schrijver. Daarnaast is dit dé plek om je mede-clubgenoten beter te leren kennen. En daar kun je aan het einde van de maand stemmen op het volgende boek! Zo heb je zelf invloed op wat we gaan lezen.

Geen Facebook? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Hou Libelle.nl in de gaten, we zullen aan het begin van iedere maand delen welk boek we lezen en aan het einde van de maand laten weten wanneer de bespreking is.

In augustus lezen we...

Definitie van liefde van Nhung Dam. Het verhaal: met de succesvolle actrice Rose lijkt alles goed te gaan. Ze woont in een van de betere wijken van New Orleans en staat op het punt op tournee te gaan door Europa. Dan ontdekt ze dat ze zwanger is en wordt door haar verloofde verlaten. Op dit kruispunt van haar leven gaat ze terug naar de plek waar haar Vietnamese ouders zich als bootvluchtelingen in een gewelddadige omgeving staande wisten te houden.

In het schitterende liefdesverhaal Definitie van liefde laat Nhung Dam weer zien dat ze een krachtige en eigenzinnige verteller is.

In verband met de vakantieperiode bespreken we dit boek ietsje later dan gewoonlijk. Op 5 september van 19:30 tot 20:30 uur vindt de boekbespreking plaats. Schrijfster Nhung Dam vertelt dan over haar leven en de roman. Wil je zeker zijn van een plaatsje? Boek dan je ticket hier. Deelname is gratis!

Bron: De Bezige Bij