Dít spannende boek gaan we in mei lezen met de Libelle Leesclub

Het perfecte zusje Beeld Libelle

Het perfecte zusje

Dé nieuwe thrillersensatie van Nederland kunnen wij wel stellen! Het boek Het perfecte zusje gaat over de jonge patissier Gaby uit Deventer. Ze leidt een droomleven: ze runt een succesvol bedrijf, is een graag geziene gast op televisie en heeft thuis een lieve man en twee kinderen.

Opeens staat haar jeugdvriendin Anniek op de stoep. Er is een meisje vermist in hun geboortedorp en ze denkt dat Gaby’s broer de dader weer is. Gaby wordt noodgedwongen geconfronteerd met haar duistere verleden dat ze koste wat het kost voor de buitenwereld verborgen wil houden.

Gaat ze op onderzoek uit zodat ze het meisje op tijd kan redden, met als risico dat ze daarmee haar zorgvuldig opgebouwde imago om zeep helpt? Het perfecte zusje kenmerkt zich door een dreigende sfeer en personages die boeien tot de laatste bladzijde.

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Dat is dit jaar ons ‘clubhonk’. Hier delen we grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en de schrijver gedurende de maand. Daarnaast is dit dé plek om je mede-clubgenoten beter te leren kennen.

Op maandag 29 mei van 19:30 tot 20:30 uur vindt de boekbespreking plaats. Schrijfster Anna van den Breemer zal dan met ons in gesprek gaan over haar debuut als thrillerschrijver en het boek. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ’m dan nu hier!