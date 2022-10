Dít sterrenbeeld is de ideale schoonzoon

Dit sterrenbeeld is beleefd, hoffelijk en een echte charmeur. We hebben het over... Leeuw!

Leeuwen zijn de ideale schoonzoon

De Leeuw heeft nog geen stap over de drempel gezet of je ligt al in katzwijm. Als je zijn verschijning in de deuropening ziet staan, voel je al: deze man heeft een fijne energie. Hij is warm en ontzettend charismatisch. Hij weet precies wat hij tegen je moet zeggen en wat voor cadeautje hij moest meenemen. Wat een goede binnenkomer!

Trotse familieman

En daar blijft het niet bij. De Leeuw weet niet alleen hoe hij zijn toekomstige schoonmoeder moet charmeren, hij kan je zoon of dochter ook hartstikke gelukkig maken. Hij is een loyale en trotse partner. Ook is hij een echte familieman. Niet alleen vindt hij het heerlijk om tijd met zijn schoonfamilie door te brengen, ook is hij goed met kinderen. Hij zal dus snel goed liggen bij neefjes en nichtjes, maar de kans is ook erg groot dat hij zelf een kinderwens heeft. Klaar om oma te worden?

Harmonieuze kletskous

De Leeuw maakt niet snel ruzie. Hij is een trotse man en vindt het zijn eer te na om ordinair ruzie te maken. Je nieuwe schoonzoon zal dus niet voor conflicten in de familie zorgen. Wel kan hij flink discussiëren. Hij vindt het namelijk niet fijn als zijn gelijk in twijfel wordt getrokken. Wees daarom gewaarschuwd. Een ander negatief puntje? Hij praat graag. En veel!

Ronald de Boer is gek op zijn dochters. Het was voor hem even slikken toen dochter Demi een relatie kreeg met rapper Ronnie Flex. Ronnie is dan ook geen Leeuw, maar een Ram:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Freundin