En ja! We hebben het getest. Het werkt écht.

Extreem lange, volle wimpers

Het spreekt voor zich dat je je wimpers horizontaal naar boven kamt tijdens het aanbrengen van mascara. Maar wacht, toch niet... Tiktokker Lina laat je zien hoe je met iedere willekeurige mascara lange, volle wimpers krijgt. En dit is de truc...

De truc: verticaal

In plaats van je wimpers klakkeloos naar boven te kammen, draai je het borsteltje 45 graden, dus recht omhoog. Je trek je ooglid iets naar de zijkant en je brengt dan de mascara verticaal aan van links naar rechts, in een soort veegbeweging.

Daarna kam je ze met het borsteltje horizontaal nog even naar boven en je maakt het af door je wimpers een beetje uit elkaar te halen met een lichte zigzagbeweging.

Et voilà! Je hebt giga lange én volle wimpers. Wij weten in ieder geval hoe we vanaf nu iedere ochtend onze mascara aanbrengen.

Bron: Tiktok Lina