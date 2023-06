Dit wist je nog niet: jouw iPhone heeft een geheime knop

Voordat je je toestel uit je zak grist en overal op gaat drukken… hij is écht goed verborgen en onzichtbaar. Het is ook niet echt een knop, jouw iPhone heeft namelijk een ’Tik op de achterkant’-functie. Je kunt zelf instellen wat je telefoon doet na dit ‘tikje’. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit camera-app openen, zaklamp aanzetten of het volume aanpassen.

Zo stel je het in - Open je ‘Instellingen’ - Scroll naar ‘Toegankelijkheid’ - Klik op ‘Aanraken’ - Ga vervolgens naar ’Tik op achterkant’ - Selecteer de actie die uitgevoerd moet worden

Wil je een eigen opdracht instellen? Dat doe je als volgt:

- Open de Opdrachten-app van Apple - Druk op het plusje in de rechter bovenhoek - Tik op ‘Voeg taak toe’ - Kies wat de opdracht moet doen - Geef de opdracht een naam - Klik op ‘Gereed’

Mocht je het niet handig vinden als je iPhone reageert na één keer tikken, je kunt ook functies instellen die reageren op twee of drie keer tikken. Je kunt dus bijvoorbeeld met twee tikjes de zaklamp aanzetten en met drie tikjes weer uitzetten.

Bron: &C