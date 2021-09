Dit zijn 8 verrassende dingen die de herfst met je lichaam doet

In de herfst zijn de condities om de fitste en vrolijkste versie van jezelf te zijn namelijk perfect. Dit zijn de redenen waarom het najaar zo gezond voor is:

Je slaapt dieper

Leuk hoor, die zomeravonden, maar die plakkerige zomernachten kunnen ons gestolen worden. Het is bewezen dat je bij een lage buitentemperatuur beter slaapt. Bovendien wordt het vroeg donker, waardoor je je sneller slaperig voelt. En omdat het later licht wordt, ben je waarschijnlijk ook later wakker, waardoor je dus veel meer slaapuren pakt.

De herfstkleuren zijn goed voor je mentale gezondheid

Wanneer je je somber voelt, is het een slim idee om naar buiten te gaan. Een beetje vitamine D doet wonderen voor je serotonineniveau (serotonine=geluksstof), maar de frisse lucht en de kleuren van de natuur bieden ook iets van troost. Hoe kun je naar zo'n prachtig gekleurde boom kijken en je niet verwonderen over zulk mooi natuurschoon?

De seizoenskruiden zijn goed voor je welzijn

Kaneel, gember, nootmuskaat: al die warme, spicy kruiden zijn niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor je gezondheid. Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking. Kaneel, gember, nootmuskaat: al die warme,kruiden zijn niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor je gezondheid. Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking. Bijvoorbeeld in deze ‘boozy’ thee.

Het is goed voor je liefdesleven

Niet alleen is het samen onder de dekens in de herfst een stuk knusser dan in de zomer, ook het testosteronniveau in het lichaam bereikt een piek. En hoe meer testosteron, des te hoger het libido. Dat geldt voor mannen én vrouwen.

Het helpt je helder nadenken

Of het nou tussen de oren zit of niet; zodra het buiten frisser wordt, lijkt het wel alsof je een stuk helderder kunt nadenken en lijkt je brein een stuk minder mistig dan in de zomer. Even die krakend koude lucht inademen en opeens weet je wat je moet doen.

Je bent meer buiten

We denken dat we in de zomer het meest buiten zijn, maar eigenlijk spenderen we dan ook veel tijd in ruimtes met airco. Op het strand liggen is er niet bij, maar wie krijgt in de herfst niet spontaan zin in lange boswandelingen?

Het brengt ons samen

Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op de bank kruipen met je geliefde en een goede serie? En of je nou onder een dekentje ligt met je partner, kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen. En je wordt niet meer geplaagd door de aanvechting dat je naar buiten móet omdat het weer zo lekker is. Al dat knusse gehang geeft het oxytocineniveau een boost, waardoor je je nog meer verbonden voelt met de mensen om je heen.