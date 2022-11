Dit zijn de 13 allerleukste adventskalenders voor 2022

Met deze heerlijke kalender is het iedere dag een feestje. Elk cadeautje wordt feestelijk en met zorg gepresenteerd. Ontdek elke dag een nieuwe bad- of douchegel of geur. Je zelfbeheersing wordt op de proef gesteld, want spieken is wel erg makkelijk bij deze kalender.

Dit exemplaar krijgt een 10+ voor z’n looks, de 3D kerstboom is een feestje op zich. Je moet hem wel zelf even in elkaar zetten, maar dan heb je bijna geen echte boom meer nodig. En dan kun je ook nog iedere dag genieten van een verrassing van Rituals.

Deze luxe adventskalender scoor je voor maar €15,95 bij Action. De Max & More make-up- en beautyproducten zijn volledig vegan. Er zit onder andere oogschaduw, mascara, lipgloss en nog veel meer in.

Luxe adventskalender € 15,95 Beeld Max & More

Beautylovers opgelet, in deze adventskalender vind je verzorgingsproducten en make-up van verschillende luxe merken. Wat een verwennerij!

Beauty Adventskalender 2022 Beeld De Bijenkorf

Het wordt een o-zo-gezellige én spannende maand met deze adventskalender op het nachtkastje. Van geurstokjes en rozenblaadjes tot zweepjes en erotische dobbelstenen. Liever sensueel of juist heel spannend? Je bepaalt het helemaal zelf en Easytoys zorgt ervoor dat je alle attributen daarvoor in huis hebt.

The Naughty And Nice Adventskalender 2022 Beeld Easytoys

Voor de theeleuten is deze kalender het perfecte cadeau. Een prachtig exemplaar, dat niet alleen gevuld is met thee maar ook met accessoires. Naast de heerlijke, luxe theesoorten uit Parijs is de kalender ook een plezier voor het oog.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kusmi Tea Paris (@kusmiteaparis) op 7 Nov 2022 om 6:53 PST

Authentiek iedere dag een chocolaatje, maar dan wel extra lekkere. Helemaal leuk om met een theekalender te combineren. Het wordt wel heel verleidelijk om een extra vakje te openen.

LINDOR chocolade adventskalender 290 gram Beeld Lindt

Aan de koffieliefhebber is zeker ook gedacht met deze schappelijk geprijsde variant. Deze koffiecapsules met verschillende smaken passen in de Nespresso-apparaten.

Capsule-Adventskalender Beeld Nespresso

Je huisdier komt niets tekort met de feestdagen. Action heeft namelijk adventskalenders voor katten en honden. Zo kunnen ze gewoon meegenieten van alle feestvreugde. Je hoeft hiervoor ook niet diep in de buidel te tasten. Wij vinden het leuk!

Adventskalender voor katten Beeld Action

Met deze leuke nagellakjes kom je hoe dan ook goed voor de dag. Elke dag een ander kleurtje? Een combinatie? Bij elke outfit zit je goed!

Aftelkalender met 10 vakjes nagellak/topcoat Beeld Hema

Voor de bierliefhebber, dit exemplaar zit vol met favorieten van verschillende brouwers, nieuwe bieren en exclusieve exemplaren. De doos past perfect onder de kerstboom én je hoeft niet meer in te slaan voor kerst.

Speciaalbier adventskalender 2022 Beeld Beerwulf

Het staat megagezellig en je kunt je elke dag opnieuw verheugen op een verwenmomentje met deze twee all time favorite beautymerken. Vergeleken met andere adventskalenders is deze vriendelijk geprijsd en zeker de moeite waard.

Nivea adventkalender 2022 Beeld Nivea

Van dit gezellige ontwerp worden we blij en van de inhoud zeker ook! Het is geschikt voor iedereen (oké, het is niet vegan en er zijn mensen die niet van chocola houden) dus sowieso handig als je voor iemand nog geen cadeau weet.

Adventskalender chocoladecadeau – 200 gram Beeld Milka

