1. Te veel schoonmaakmiddel

Veel schoonmaakmiddelen, vooral zeepachtige producten, kunnen je vloer haast een beetje vettig doen lijken als ze niet in de juiste verhouding staan tot het water waarmee je dweilt. Een klein scheutje of drupje schoonmaakmiddel is om te dweilen vaak voldoende voor een emmer vol sop, omdat je vloer als je eerst gestofzuigd hebt ook weer niet zó vies is.

Heb je wel een viezere vloer, bijvoorbeeld door een hond die met vieze poten het huis ingelopen is? Dan kun je beter die plekken éérst met wat meer schoonmaakmiddel aanpakken, en daarna pas heel de vloer dweilen met wat minder schoonmaakmiddel.

2. Te nat

Het is nergens voor nodig om je vloer te schrobben met een heel natte dweil. Niet alleen duurt het langer voor de vloer weer droog is, ook wordt de vloer er niet schoner van én zie je met een beetje pech opgedroogde waterkringen. Stank voor dank dus. Dweil in plaats daarvan liever de vloer met een vochtige, maar niet doorweekte dweil. Als je het idee hebt dat de vloer nog niet helemaal blinkt, kun je beter nog een keer met weinig water dweilen dan in één keer met veel water.

3. Warm water

Deze voelt misschien een beetje vreemd, maar de vloer dweilen met warm of zelfs heet water is onwijs zonde van al je harde werk. Omdat warm of heet water snel verdampt op een oppervlakte zo groot als een vloer, blijven er vaak resten van schoonmaakmiddel achter op de grond die niet zo snel mee konden verdampen. Dan krijg je dus een vettig en vlekkerig resultaat na je poetsbeurt en dat is natuurlijk niet wat je wilt. Los in plaats daarvan je schoonmaakmiddel op in lauw of koud water. Het duurt dan iets langer voor de vloer weer droog is, maar het resultaat wordt er gegarandeerd beter van!

