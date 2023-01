Dit zijn de 6 gezondheidsvoordelen van pindakaas

Het is juist heel goed om regelmatig pindakaas te eten, want er zitten heel veel voordelen aan. We zetten alle gezondheidsvoordelen van misschien wel Nederlands favoriete broodbeleg voor je op een rijtje.

Let wel op: alleen 100 procent pindakaas of notenpasta zonder toegevoegde suikers of zout valt in de Schijf van Vijf. Alleen deze soorten pindakaas mag van je het Voedingscentrum ‘gezond beleg’ noemen.

1. Gezonde voedingsstoffen



Doordat pindakaas zo smeuïg is, lijkt het ontzettend vet. Dat klopt ook wel, maar in pindakaas zitten veel goede vetten. Zo zijn 50 procent van alle vetten onverzadigde ‘gezonde’ vetten. Deze heb je nodig voor een gezond hart en spieren. Daarnaast bevat 100 gram pindakaas 20 gram koolhydraten, 6 gram vezels en 25 gram eiwitten. Dit betekent overigens niet dat het slim is om tijdens een hongerbui een hele pot pindakaas leeg te lepelen. Te veel is nooit goed.

2. Goed voor hart en vaten



Uit een onderzoek met meer dan 70.000 proefpersonen blijkt dat mensen die regelmatig pinda’s of pindakaas eten, 21 procent minder kans hebben om vroeg te overlijden. Bovendien blijkt uit een andere studie dat pindakaas hartstikke goed is voor je hart en vaten.

3. Lager cholesterol

Het eten van ongezouten noten, waaronder pinda's, verlaagt je LDL-cholesterol. Om je cholesterolgehalte te verlagen, is het namelijk belangrijk dat je zo min mogelijk verzadigde vetten eet. Pindakaas is daarom een slimme keuze, aangezien daar vooral onverzadigde vetten in zitten. Zo verklein je automatisch de kans op hartziekten.

4. Vitamines



Het klinkt misschien een beetje gek, maar in pindakaas zitten heel veel vitamines. We hebben het dan over vitamine E, vitamine B3 en Vitamine B6. Daarnaast bevat dit smeuïge beleg nog magnesium, foliumzuur en koper.

5. Goed voor je darmen



Ook je darmen worden gelukkig van pindakaas. Wanneer je last hebt van darmklachten, is het verstandig om vezelrijke voeding te eten. Een volkoren boterham met pindakaas is in dat geval een slimme keuze.

6. Stilt de honger



Pindakaas zorgt ervoor dat je hongergevoel minder wordt. Dit komt door de calorieën die in het beleg zitten. Door de gezonde vetten, is het niet erg om wat meer van deze calorieën te eten. Daarom eten veel sporters vlak voor het trainen een rijstwafel of cracker met pindakaas. Zo krijg je snel een voldaan gevoel en kun je vol energie beginnen aan de work-out.

Pindakaas is heerlijk op je boterham. Soms met wat hagelslag, banaan of sambal. Je kunt het natuurlijk ook gebruiken als ingrediënt voor koekjes:

Bron: Men’s Health