Dit zijn de beste aanbiedingen uit de reclamefolders van 21 t/m 27 maart

Bij Aldi

Overal in de winkels ontluikt het paasassortiment, ook hier. Die M&M’s choco eggs (vanaf € 2,49) willen we wel eens proberen. Gelukkig is ook de sportkleding deze week in de aanbieding, sportbeha’s voor € 8,99 en zelfs een heuse hometrainer voor € 229,-.

Vanaf woensdag 23 maart ook heel veel speelgoed, puzzels, kleurboeken en buitenspeelgoed. Heel schattig zijn ook de houten muziekinstrumenten (vooral om cadeau te doen aan anderen) voor € 14,99.

Vanaf zaterdag 26 maart hebben ze stijlvolle geurkaarsen (€ 4,99), keramische interieurdecoratie (vanaf € 3,49), hoeslakens (€ 11,99) én - daar word ik zelf heel blij van: aromatherapie nekkussens voor € 9,99. Vanaf zaterdag mag je van Aldi de tuin in, met regenpijpbloempotten in mooie pasteltinten (2 voor € 4,99), balkon- of plantenbakken (€ 3,99) en parasols (vanaf € 29,99). Die leuke leren clogs voor € 11,99 kun je daar mooi bij aan. Sta je in dat panterprintje zelf ook lekker te shinen!

Bij Lidl

De Delicieux-lentefolder met alle (Paas)lekkernijen is uit. Deze en hun kerstfolder zijn mijn lievelings. Roomboter-paaslammetjes, Paashaas-crackers, Paas-broodjes, Paas-kaas... afijn, alles wat je hartje (of maagje) maar begeert. Sapjes, luxe beleg, stollen, toetjes, gourmetschotels, soepen, wijnen, borrelhappen - van ontbijt tot middernachtsnacks zit je goed. Hè, ik krijg er enorm zin van in een gezellig Paasfeest met familie en vrienden.

Deze week kun je bij Lidl trouwens onweerstaanbare marshmallowdonuts kopen voor € 0,49 per stuk. Vanaf woensdag 23 maart: 3 bossen tulpen voor € 5 en potten met viooltjes voor € 1,49. En ik zie mezelf in deze kweekkas (€ 24,99) al helemaal zelf kruiden en groenten kweken (of ik het ga doen, is nog maar de vraag). Vanaf zaterdag 26 maart heel veel keukenapparatuur en -accessoires in de schappen. O, en wist je al dat per 1 juli op elke verdieping van je huis verplicht een rookmelder moet hangen? Ze zijn bij Lidl in de aanbieding voor € 9,99.

Bij Vomar

OMG, OMG, Ben & Jerry’s is deze week in de aanbieding: 1 + 1 gratis (€ 5,89 voor 2 potten ijs). Bied daar maar eens weerstand aan. Ze hebben trouwens ook Nike sportkleding: sportbeha’s, leggings, rugzakken en nog veel meer, voor mannen en voor vrouwen. Train je die ijsjes er gewoon meteen weer af. En een Denver smartwatch voor € 12,99 houdt al je activiteiten bij. Behoefte aan vitamientjes? De mango’s zijn deze week € 0,99 per stuk en de aardbeien, frambozen en blauwe bessen kosten € 5 per 3 bakken. Alle aanbiedingen vind je terug in de Vomar-folder van deze week.

Bij Action

Ook hier worden we aangemoedigd om (buiten) te sporten, met 3 weerstandsbanden voor € 9,95 (per 3) en badkleding voor kids (vanaf € 4,95), tot een compleet opblaasbaar supboard voor € 249,-. Lijkt me zó leuk om eens te proberen, dat stand-up paddlen, zeker nu het zulk mooi lenteweer is. Voor de kinderen: inline skates (maat 34-37 voor € 19,95).

Ook voor tuindecoratie ben je er deze week aan het juiste adres, van vogelhuisjes (€ 1,99) tot plantenrekken (€ 6,95) en tuinbeeldjes (vanaf € 2,57, maar deze liggende boeddha is toch om óp te vreten (€10,95). Zo’n solarfonteintje, die je in een vijver of vogelbadje legt, lijkt me trouwens ook heel gezellig. Klaterend water in de tuin voor maar € 6,95. Daar graaf je geen vijver voor.

Bij Trekpleister

Paasversieringen, zoals tafelkleden, superschattige houten paashangers… je vindt ze bij Trekpleister vanaf € 1,49. Leuk die gekleurde vogeltjes, voor aan een paastak op tafel. En fijne boeken van o.a. Nora Roberts en Loes den Hollander voor maar € 4,99 per stuk (of 2 voor € 7,99). Leuk voor bij de boekenclub? Nog niet genoeg ontspanning? Het Trekpleister nekmassagekussen kost deze week € 14,99. En die keukenlopers, ter bescherming van de vloer in je keuken, zijn trouwens óók leuk voor € 7,99. Alle aanbiedingen vind je terug in de Trekpleister-folder van deze week.

Afijn, ook deze week valt er weer veel leuks te scoren. Heb je tips, wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!