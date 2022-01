Dít zijn de beste kapsels voor vrouwen met dik haar

Een undercut bob

Kortere kapsels kunnen best tricky zijn als je heel dik haar hebt, omdat het er een beetje klokvormig kan gaan uitzien. Bij een undercut bob heb je hier gelukkig geen last van: dit is een perfecte manier om wat gewicht en volume te verwijderen en voor een compleet andere look te gaan.

De lob

Een undercut bob is natuurlijk wel een beetje gewaagd, zeker als je toch liever je lokken iets langer houdt. In dat geval is een lob ideaal: dit is simpelweg een lange bob. Je kunt dus gewoon je lange lokken houden maar wel voor een totaal ander kapsel gaan. En hoe dikker je haar is, hoe mooier de lob zal vallen.

Een pony

Een pony is niet zomaar voor iedereen weggelegd: je moet er wel redelijk dik haar voor hebben, zodat de pony lekker vol is en je niet slechts een paar slierten haar aan de voorkant hebt. Als je dus van nature gezegend bent met dik haar, dan is een pony een echte aanrader!

De bixie

Vind jij het niet erg om een beetje te experimenteren, dan is de bixie echt iets voor jou! De bixie is een combinatie van de pixie en een bob. Net als bij de undercut bob heb je een undercut, maar daarnaast ook nog een pony. Het beste van twee werelden dus.

Een shag mét pony

Dit kapsel is uitermate geschikt voor mensen met dik haar, omdat de hele korte lagen aardig wat volume van je haar afhalen, wat je natuurlijk prima kunt hebben als je ontzettend dik haar hebt. Daarnaast zorgt dit kapsel ook voor een beetje beweging.

Bron: Real Simple