Kip met een twist

Volgens online foodmagazine FavorFlav gaan we dit jaar massaal aan de gepaneerde kip. Denk aan Japanse sando, Korean fried chicken of buttermilk chicken-burgers. Eet je vegetarisch? Niet getreurd: ook vegetarische kip wordt dit jaar nog populairder.

Hibiscus

De Japanse citrusvrucht Yuzu krijgt er een concurrent bij. Als we The New York Times mogen geloven, wordt hibiscus dé smaakmaker van 2022. Grote kans dat je voorheen alleen nog hibiscus(ijs)thee kende, maar dit jaar zul je ook kennis maken met hibiscusyoghurt, hibiscusijs en frisdranken met hibiscussmaak.

Cocktails uit blik

De pandemie en lockdown hebben veel invloed op ons eet- en drinkgedrag. Doordat vrijdagmiddagborrels nu thuis plaatsvinden, worden er steeds vaker cocktails in blik of flessen verkocht. Als het kon hadden we het liefst de coronamaatregelen achtergelaten in 2021, maar dit bijzondere drankje is volgens online foodmagazine Delish een blijvertje.

Nog meer vega(n)

Uit het Food Trend Rapport van Thuisbezorgd.nl blijkt dat we in 2022 nog meer vegetarisch en veganistisch gaan eten. In 2021 werdenn 57 procent meer plantaardige gerechten besteld. Vooral vegetarische kipburgers en veggie pizza’s vielen in de smaak bij gebruikers van de bezorgdienst.

Pani puri

Online foodmagazine Culy voorspelt dat pani puri dit jaar groot gaat worden in Nederland. Pani puri - ook wel bekend als chaat - zijn holle, krokante hapjes die in India, Nepal en Pakistan als streetfood worden verkocht. De gefrituurde bakjes worden gevuld met bijvoorbeeld aardappel of kikkererwten, ui en verschillende smaakmakers. In Rotterdam is zelfs het restaurant The Pani Puri Bar geopend.

