Dít zijn de lekkerste ijsjes voor je huisdier

Je Magnum delen met je hond of kat is geen aanrader (chocolade is sowieso gevaarlijk voor ze), maar er zijn genoeg ijsjes waarmee je je huisdier kunt verwennen. Je kunt ze in de dierenwinkel halen, maar nog leuker is het om ze zelf te maken.

Tip voor het geven van het ijsje

Geef je huisdier nooit het ijsje meteen uit de vriezer. Hun lippen of tong kan dan aan het ijsje blijven plakken. Laat het even buiten de vriezer liggen en spoel het af met water voor je de verwennerij geeft om vastplakken te voorkomen.

Trouwe viervoeter

Honden kun je zeker blij maken met een ijsje! Zo kun je wat brokjes met water invriezen of een ingevroren banaan aan je hond geven. Maar er zijn ook wat meer speciale recepten. Zoals dit ijsje met pindakaas en banaan van voormijndier.nl.

Benodigdheden

540 ml magere yoghurt

100 gram pindakaas

1 banaan

1 eetlepel honing

hondenkoekjes

papieren of plastic beker

Bereiding

De hondenijsjes zijn zo gemaakt. Je doet de yoghurt, pindakaas, banaan en honing in een kom en mengt het tot een glad beslag, wat je vervolgens over de bekers verdeelt. Omdat je natuurlijk niet wilt dat je hond een plastic of houten stokje opeet, kun je er eventueel een hondenkoekje insteken. Een nachtje in de vriezer et voilà: een heerlijk hondenijsje om je trouwe viervoeter mee af te koelen.

Let er wel op dat je hond het ijsje niet ineen keer naar binnen schrokt, dat kan er voor zorgen dat-ie last krijgen van z’n maag. En een tip van ons: geef het ijsje buiten, dat scheelt een hoop geklieder in huis.

De huiskat

Ook al verstopt ze zich onder de bank of hangt ze weer eens in de gordijnen, ook je kat heeft het warm en kan wel een ijsje gebruiken. Katten mogen en willen niet alles eten en de kans is groot dat je kat speciale behoeften heeft als het aankomt op zijn voeding. Het is daarom altijd veilig om het gewone kattenvoer of de favoriete snack van jouw kat als basis te gebruiken.

Benodigdheden

favoriete snack of natvoer

water of kattenmelk

Bereiding

Een kattenijsje maken is niet moeilijk. Je pureert de snack of het natvoer met het water of de kattenmelk tot het een crème is en verdeelt het in een ijsblokjeshouder. Even in de vriezer en je kat kan genieten van een heerlijk, verkoelend ijsblokje.

Konijntjes

Een konijn is misschien wel het makkelijkste dier om een ijsje voor te maken. Je hebt slechts één ingrediënt nodig: banaan.

Bereiding

Eigenlijk is dit een heerlijk roomijsje. Met twee bananen ben je klaar. Je snijdt ze in kleine stukje en legt ze een uur in de viezer. Voor ze helemaal bevroren zijn mogen ze er alweer uit. Even pureren en klaar is Clara! Geef niet te veel ineens van dit toetje. Konijnen mogelijk namelijk maar kleine hoeveelheden banaan.

Bron: beestig.be, voormijndier.nl