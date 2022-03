Dít zijn de meest gebruikte wachtwoorden (en dus het makkelijkst te kraken)

Van je e-mailadres tot socialmedia-account en van Netflix of Libelle tot je bankrekening: we hebben tegenwoordig zoveel verschillende accounts. Om makkelijk en snel in te kunnen loggen, kiezen we voor een simpel wachtwoord dat we makkelijk kunnen onthouden.

De 20 meest gebruikte wachtwoorden

Veilig is dat natuurlijk niet. Een nieuw rapport van Lookout, een mobiel beveiligingsbedrijf, deelt de twintig meest voorkomende wachtwoorden:

123456

123456789

Qwerty

Password

12345

12345678

111111

1234567

123123

Qwerty123

1q2w3e

1234567890

DEFAULT

0

Abc123

654321

123321

Qwertyuiop

Iloveyou

666666

Best opvallend, aangezien je zou denken dat iedereen inmiddels wel wat weet hoe belangrijk het is om een sterk en veilig wachtwoord te gebruiken. Voor internetcriminelen is het super simpel om dit wachtwoord te kraken.

Persoonlijke gegevens

Maar dat zijn niet de enige veelvoorkomende wachtwoorden. In Nederland gebruiken veel mensen Wachtwoord, Welkom of Welkom01 als wachtwoord. En wat dat je van je naam of geboortedatum? Dit lijken persoonlijke en dus veilige wachtwoorden te zijn, maar een hacker kan zo achter deze gegevens komen.

Handige tips voor een sterk wachtwoord

Als je een van de hierboven genoemde wachtwoorden gebruikt, moet je deze zo snel mogelijk wijzigen. Maar hoe kies je nu een sterk en veilig wachtwoord die je niet vergeet? De Consumentenbond heeft een paar goede tips:

Hoe meer tekens, hoe veiliger. Een wachtwoord van minimaal 12 tekens maakt het wachtwoord tot 80 miljoen keer zo sterk.

Gebruik in je wachtwoord cijfers, hoofdletters en speciale tekens (&, ?, #, !, %, enz.). Deze tekens versterken het wachtwoord.

Of gebruik een wachtzin, die onthoud je makkelijker. Bijvoorbeeld: ‘Iktypalles100keer’

Gebruik voor iedere website of dienst een ander wachtwoord.

Pas wachtwoorden minimaal 1 keer per jaar aan. Niet te vaak, want je moet ze natuurlijk wél kunnen onthouden.

Wachtwoorden onthouden

Heb je eindelijk een goed wachtwoord? Hoe voorkom je dan dat je alsnog slachtoffer wordt van dergelijke criminele praktijken? Techjournalist Daniël Verlaan geeft een paar handige tips. Zo weet hij precies wat je moet doen om ál jouw wachtwoorden te onthouden.

En anders gebruik je toch gewoon deze app, die onthoudt én beveiligt al je digitale wachtwoorden:

