Dit zijn de meest gegoogelde vragen van 2022

1. Wat is Pinksteren?

Tja, niet per se een vraag die we op de eerste plek hadden verwacht. Blijkbaar vragen veel mensen zich tóch af waarom ze nou eigenlijk vrij hebben op deze dag? Nou, hier komt-ie, met Pinksteren vieren Christenen de uitstorting van de Heilige Geest. De feestdag wordt vijftig dagen na Pasen gevierd.

2. Wat is een hermafrodiet?

Er is steeds meer openheid over alle verschillende soorten genders, maar dat levert ook genoeg vragen op. Met hermafrodiet bedoelt men meestal ‘intersekse’, waarbij je lichaam de kenmerken van beide geslachten (man en vrouw) heeft.

3. Wat is 2G?

De pandemie voelt gelukkig inmiddels als een ver-van-ons-bed-show, maar het heeft wel een grote impact op ons leven gemaakt. Het 2G-beleid betekende dat alleen mensen die genezen of gevaccineerd waren toegang kregen (bijvoorbeeld tot de supermarkt of een evenement). De regel hing een tijdje als het zwaard van Damocles boven ons hoofd, maar uiteindelijk bleef het in Nederland bij het 3G-beleid.

4. Wat is stikstof?

Er is wat af geprotesteerd over dit onderwerp. De woorden stikstof en stikstofcrisis zullen je dan ook niet zijn ontgaan. Stikstof is een kleur- en reukloos gas. Ongeveer tachtig procent van de lucht die we inademen bestaat zelfs uit stikstof, dit is een onschadelijk gas. Maar in combinatie met andere verbindingen, denk aan ammoniak en stikstofoxiden, wordt het wel schadelijk. Teveel van deze gassen zijn slecht voor onze gezondheid én de natuur.

Wat dat nou met die boerenprotesten te maken hebben? Ammoniak komt vooral vrij uit de mest en urine van dieren. Stikstofoxiden komen vooral in de lucht door het verkeer (uitlaatgassen) en de industrie. Nederland stoot al jaren teveel stikstof uit en wil hier daarom iets aan doen. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op de boeren, daarom gingen ze massaal in protest.

5. Wat is de NAVO?

Dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne dit jaar veel vragen heeft opgeroepen was wel te verwachten. De NAVO is een militair bondgenootschap tussen 30 landen uit Europa en Noord-Amerika.

6. Wat is een oligarch?

Ook deze hint wel weer naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Een oligarch is iemand met veel macht, vaak gaat dit om een landsbestuurder.

7. Wat is een NFT?

Waarschijnlijk heb je deze term ook een paar keer voorbij horen komen dit jaar. Maar wat betekent het nou precies? NFT’s (Non Fungible Tokens) zijn digitale objecten die je kunt gebruiken om te laten zien dat je de eigenaar van een bepaald item bent. Dit kan een niet-tastbaar item zijn, zoals een virtueel kunstwerk, muziekstuk of karakter in een game, maar ook een fysiek bezit zoals vastgoed of kunst. Deze tokens zijn qua techniek vergelijkbaar met bitcoin. Klinkt een beetje vaag, is het ook, maar er gaat wel een hoop geld in om!

8. Wat is salmonella?

Oeps, hebben we het afgelopen vaak iets te vaak rauwe producten gegeten? De salmonellabacterie komt namelijk voor in rauw vlees, eieren, rauwe melk, vis en garnalen. En je kan er behoorlijk ziek van worden!

9. Wat is de Nations League?

De niet-voetbalfans hebben zich toch nog verdiept. Ken jij de Nations League? Het is een internationale voetbalcompetitie voor mannenteams die om de twee jaar wordt gespeeld tussen de lidstaten van de UEFA.

10. Wat is een klaphamer?

Deze moesten we zelf ook écht even googelen. Een klaphamer is een s een instrument om een harde knal mee te maken. In Nederland wordt dit veel gebruikt in Twente rond oud en nieuw. De klaphamer valt trouwens niet onder vuurwerk en is legaal.

Google weet zó ontzettend veel. En ook over jou! Bekijk wat ze precies weten en hoe je deze gegevens verwijdert.

Bron: Amayzine