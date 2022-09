Dit zijn de mooiste plekjes op de Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is een natuurgebied met veel verschillende gezichten. Vogels spotten in de uiterwaarden, schapen kijken op de heide en theedrinken in een kasteeltuin past hier allemaal in één dag.

Er zijn honderd goede redenen de Utrechtse Heuvelrug eens uitgebreid te ontdekken. Met de fiets of wandelend, klimmend tegen de Grebbeberg op of slenterend over buitenplaatsen en door kasteeltuinen. Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug ligt grofweg tussen Utrecht en Amersfoort, loopt aan de zuidkant door tot Rhenen en gaat aan de oostkant over in de Gelderse Vallei. Honderden kilometers fiets- en wandelpaden maken dit gebied tot een van de mooiste buitengebieden van ons land.

Kasteeltuin

Ook al ligt het dicht bij de Randstad, het voelt hier landelijk. Lekkers voor onderweg sla je in bij een van de landgoedwinkels die overal langs de weg op bordjes worden aangegeven. Beroemd is de bakkerij en delicatessenwinkel op Landgoed Amelisweerd en een echte ontdekking is de moestuinwinkel van Landgoed Zuylenstein (alleen vrijdag en zondag open). Een van de meest intrigerende kastelen van de Heuvelrug is Kasteel Amerongen. Het kasteel is geopend voor publiek en je kunt vooraf reserveren voor een rondleiding door de indrukwekkende salons. Wat er allemaal in de kasteeltuin groeit, is te proeven bij landgoedrestaurant Bentinck dat in de voormalige stallen van de buitenplaats zit. Het restaurant is vernoemd naar Godard Graaf van Aldenburg Bentinck, die in 1879 op het kasteel kwam wonen en het opnieuw tot bloei bracht.

Het is te danken aan deze Bentinck en de andere kasteelheren dat we vandaag kunnen wandelen in het sprookjesachtige Amerongse Bos, een van de oudste bossen in dit gebied. Het is een aangelegd bos, maar door de eeuwenoude bomen met hun soms metersdikke stammen voelt het als een oerbos. De 69 meter hoge Amerongse Berg geeft het bos haar glooiing en wie naar de top klimt, staat op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug.

Roerige tijden In 2022 is het precies 350 jaar geleden dat het Rampjaar (1672-1673) plaatsvond. Dat was het jaar waarin de Hollandse Oorlog begon en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten werd aangevallen. In dat jaar verliest ook de strijdvaardige familie van Reede familiekasteel Amerongen. Om het Rampjaar te herdenken is tot en met 26 maart 2023 de expositie Goet en Bloet op het kasteel te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal vanuit het oogpunt van deze invloedrijke adellijke familie die een cruciale rol heeft gespeeld in deze roerige tijden.

KOM NAAR KASTEEL AMERONGEN

Steltlopers en kluten

Weer een compleet ander landschap is dat van de iets verderop gelegen Amerongse Bovenpolder, een uiterwaard van de Nederrijn die is omgevormd tot natuurreservaat. Wie bij polders denkt aan eindeloze, lege vlaktes zal verrast zijn door het hoogteverschil. Dat is ontstaan doordat de rivier de heuvelrug op deze plek heeft uitgesleten, waardoor er een zogenaamde ‘steilrand’ is gevormd die tegenwoordig bedekt is met bos. Op sommige plekken komen de bomen tot aan het water en is een moerasgebied aangelegd. Op het slik langs de oevers groeit waterriet en tijdens de vogeltrek kun je hier steltlopers, kluten en eenden spotten. Er grazen half-wilde paarden en runderen zodat de uiterwaard niet dichtgroeit. Dwars door het gebied is een laarzenpad uitgezet, maar houd er rekening mee dat dit pad in het broedseizoen gesloten is (geopend van 1 oktober tot 1 april). Langs de Amerongse Bovenpolder en door het Amerongse Bos is een blauw gemarkeerde route uitgezet van zes kilometer die het hele jaar door geopend is. Vanaf het uitkijkplatform heb je een prachtig zicht op de Bovenpolder, de Nederrijn en Kasteel Amerongen.

Het verhaal van de Grebbelinie Het verhaal van de Grebbelinie is veel meer dan alleen de slag om de Grebbeberg in mei 1940 die we ons misschien nog herinneren van de geschiedenisles. In het bezoekerscentrum van de Grebbelinie wordt het verhaal verteld van twee eeuwen landsverdediging en meer dan vierhonderd jaar vaderlandse geschiedenis langs deze ooit zo belangrijke waterlinie. Er is ook een thema-fietsroute uitgezet voor wie de Grebbelinie wil beleven. grebbelinie.nl

Heidevelden

Je zou het misschien eerder verwachten in Drenthe, maar ook hier op de Utrechtse Heuvelrug hoort de schaapskudde thuis in het landschap. Rondom Doorn liggen de woeste gronden zoals de heidevelden vroeger werden genoemd. Dit was ooit het domein van de herder en zijn kudde, maar zoals bekend zijn er daar steeds minder van. Stichting Schaapskudde Doorn doet er alles aan de schapen zichtbaar te houden in het landschappelijke beeld van de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast zet de stichting zich in voor het behoud van ambachtelijke kennis van het herderschap en de bevordering van ecologisch verantwoord natuurbeheer. Door het grazen van de kudde wordt onkruid en wildgroei van jonge bomen onder controle gehouden. De mest is natuurlijke voeding voor de bodem en in hun wollen vachten dragen de schapen zaden mee waardoor ze bijdragen aan de biodiversiteit. Zij kunnen dat veel beter dan machines.

Heuvelrug aan zee Verstopt in de bossen tussen Austerlitz en Woudenberg ligt het Henschotermeer: goudgele zandstranden, helder zwemwater en een gezellig houten strandpaviljoen waar ambachtelijk Italiaanse ijs wordt geschept. Buurtbewoners houden deze plek liever geheim en om er te zwemmen en te zonnen moet je in de zomermaanden € 3,25 entree betalen. Maar daarvoor vertoef je wel een dagje op een unieke plek die iedere strand­vakantie overbodig maakt. henschotermeer.nl

Restaurant Bentinck

In de voormalige stallen op het historische landgoed Buitenplaats Amerongen zit restaurant Bentinck. Met een voorliefde voor de Franse keuken werken ze er met dagverse en hoogwaardige ingrediënten. Groente, fruit en kruiden worden geoogst uit de eigen moestuin.

Schapen hoeden

Herder Daniel Versteegh is fulltime herder van de Stichting Schaapskudde Doorn en geeft bedrijfstrainingen onder de noemer Schaapfulness. Want wist je dat schapen hoeden pure mindfulness is? De kudde die zich als een wolk over de heide beweegt en die je als herder bijeen probeert te houden door er precies op de juiste manier omheen te bewegen. Niet te dicht erop, want dan jaag je de kudde juist uiteen. Laat je ook niet in de verleiding brengen achter ieder dwalend schaap aan te rennen. De truc is om de kudde als een geheel te zien. Dat verdwaalde schaap, dat komt wel weer terug. Voor wie meer met de wol heeft dan met het dier: op de agenda van de herder staan ook een aantal workshops wol vilten. schaapskuddedoorn.nl

Kies je moment voor de Utrechtse Heuvelrug

Op mooie dagen kan het druk zijn in de natuurgebieden en dat geldt ook voor de Utrechtse Heuvelrug. Op opdeheuvelrug.nl vind je een druktemonitor waarop je precies kunt zien wat een goed moment is voor een wandeling of fietstocht zodat je optimaal kunt genieten van de rust en ruimte in het park.

Logeren op een buitenplaats In de bossen net buiten Driebergen kun je logeren bij Buitenplaats de Bergse Bossen, onderdeel van de familie van Fine Hotels & Suites. Een inspirerende plek om te verblijven, te werken of even helemaal tot rust te komen in het groen. Behalve comfortabele suites is er ook een aantal bungalows voor wie met familie en vrienden komt. Bij het hotel kun je fietsen lenen en direct voor de deur liggen een paar mooie fiets- en wandelroutes. Vraag bij de receptie om een wandel- of fietskaart. bergsebossen.nl

