Dit zijn de redenen om lid te worden van de bibliotheek

Voor iets meer dan 40 euro per jaar kun je met enige regelmaat boeken lenen in de bibliotheek. Hartstikke leuk, maar met e-readers, volle agenda’s en financiële problemen maken steeds meer mensen toch de afweging om maar niet meer naar de bibliotheek te gaan. En dat heeft grote gevolgen.

Waarom je lid wil worden van de bibliotheek

Twitteraar Laurie (@lauriehier) plaatste daar een tweet over die heel het internet over ging. Waarom? Zij legt ons haarfijn uit waarom en voor wie je dat bibliotheekabonnement eigenlijk hebt. Dat is namelijk niet alleen goed voor jezelf.

Als je het je kunt veroorloven, word dan lid van de bieb of blijf dat. “Bibliotheken maken informatie, lectuur en literatuur toegankelijk voor iedereen”, legt zij uit. “Niet alleen boeken, maar ook nieuws, internet en (ondersteuning bij het gebruik van) digitale services vind je in de bieb.”

Je betaalt ook mee aan de abonnement van jongeren en kinderen, want die mogen gratis lid zijn. Voor gezinnen die het niet zo breed hebben, schept dat veel mogelijkheden. Dankzij het bestaan van bibliotheken kunnen kinderen zo namelijk toch lezen, leren en hun horizon verbreden, ook al is er thuis geen geld voor boeken en bijles.

Maar, vertelt Laurie ook, nog meer mensen hebben iets aan de bibliotheek. “18% van de Nederlanders heeft bijvoorbeeld moeite met lezen en/of schrijven.” Wie hulp nodig heeft bij het begrijpen van een brief of formulier, zoals iemand die laaggeletterd is of iemand die net in Nederland is komen wonen, kan daarvoor ook aankloppen bij de bibliotheek. En wil je als volwassene nog leren lezen? Ook dan is een bezoekje aan de bibliotheek een laagdrempelige manier om je taalkennis op te krikken.

“En daarnaast,” vervolgt Laurie, “zijn bibliotheken de weinige écht openbare ruimtes die er nog zijn. Je kunt hier een cursus volgen, maar ook gewoon de hele dag zitten als je thuis de verwarming nu niet aan kunt zetten, zonder iets te hoeven kopen of entree te hoeven betalen.”

Wat heeft mijn abonnement daarmee te maken?

Misschien denk je: inderdaad, de bibliotheek is een fijne plek waar veel mensen iets aan hebben. Maar wat heeft míjn abonnement daarmee te maken? Nou, een heleboel, vertelt Laurie in haar tweets: “Subsidies voor bibliotheken gaan consistent omlaag. Na de 2008-crisis werd 75% van de bibliotheken zwaar gekort. Dat zit er nu weer aan te komen. Dat betekent mogelijk het wegvallen van toegankelijke informatie én een sociaal vangnet, juist in gemeentes die minder geld hebben.”

Door gemiddeld zo’n 42 euro per jaar te betalen, steun je het behoud van bibliotheken. En dat kan voor heel veel mensen het verschil maken tussen achterblijven of doorleren, koud of warm, worstelen of hulp krijgen. “Leen twee boeken per jaar en je hebt dat abonnement eruit”, schrijft Laurie terecht. “Of leen anders films, games, software, wetenschappelijke bronnen of online kranten. Laat die services niet verdwijnen voor wie het nodig heeft.”

Wil je het allemaal nog eens op je gemak nalezen? Hieronder de viral tweets van Laurie.

