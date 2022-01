Dit zijn dé sieradentrends van 2022

Ga je voor een allegaartje van stijlen, zet je de bloemetjes buiten of kies je voor een hangertje met een speciale betekenis? Déze sieraden zijn in 2022 helemaal aan de hand.

En, welke trend is jouw favoriet?

Mix & match

Wie de trends volgt, staat vaak in of bestelt regelmatig bij de winkel om iets nieuws aan te schaffen. Maar wie in 2022 hip wil zijn als het om sieraden gaat, kan gewoon terecht in het eigen juwelendoosje. Het draait dit modeseizoen namelijk niet om sieraden die qua vormen en materialen perfect bij elkaar passen. Nee, het is júist hip om allerlei stijlen door elkaar te dragen. Een grove schakelketting combineren met een fijn collier uit oma's erfenis? Perfect! Een verlovingsring met een diamantje naast een gouden zegelring? Gewoon doen!

Hoor je de zee?

Deze trend heeft vast te maken met ons collectieve verlangen naar een coronavrije vakantie op een tropisch strand. Oorbellen en kettingen met schelpen zijn niet langer alleen voorbehouden aan hippies en backpackers.

De bloemetjes en de bijtjes

We komen dit jaar letterlijk tot bloei met oorbellen, kettingen en armbanden in de vorm van rozen, madeliefjes en margrieten. Ook aan de kruisbestuiving is gedacht met mooie bijenhangers.

Laat maar hangen

Over hangers gesproken: bedels zien we ook in 2022 veelvuldig terug. Niet alleen aan een ketting, ook in de oren doen deze charms het goed.

Bron: Freundin, Harpers Bazaar, Anna-Nina, Moonloft, Instagram