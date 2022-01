Dit zijn de trendkleuren voor de lente van 2022

Als je uit het raam kijk, lijkt de lente nog ver weg. Toch kun je online al heel wat lentemode kopen. En ook als het koud is kun je kleurrijke kleding dragen om jezelf op te vrolijken. Daarom zetten we de trendkleuren voor de lente 2022 voor je op een rij:

1. Groen

Als er in 2022 één kleur is dat je overal terugziet, is het wel groen. Deze kleur kan zowel zacht en sprookjesachtig overkomen als fel en krachtig. Groen was verreweg de meest voorkomende kleur op de catwalks van de lente- en zomercollecties. Van licht limoengroen tot sterk neongroen, er kwam van alles langs.

2. Roze

Roze is niet meer weg te denken uit onze garderobes. De felle kleur brengt je in een goed humeur, geeft je zelfvertrouwen en is altijd een absolute eyecatcher. In het voorjaar zijn vooral sandalen, jurken of tops in felroze populair. Nu kun je de trendkleur toepassen in je accessoires zoals mutsen, sjaals en handtassen.

3. Lila

Welke kleur ook niet mag ontbreken komende lente is lila. Deze prachtige paarse kleur past perfect bij zomerjurkjes, sandalen en tops. Je hoeft gelukkig niet te wachten tot de temperatuur minimaal 20 graden bereikt, want lila is nu al te dragen in de vorm van dikke pufferjacks, broeken of sjaals.

4. Botergeel

In het voorjaar zijn vooral de pasteltinten favoriet. Ook botergeel zie je dit jaar veel terugkomen, dat zagen we al wel op de catwalks. Het is de perfecte tint voor degenen die niet te veel wil opvallen, maar wel van een kleurtje houden.

Laat de lente maar komen!

Modevlogger Liselotte legt uit hoe je je het beste kleedt voor wisselvallig weer:

Bron: Freundin.de, Elle