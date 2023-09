Dit zijn de vieste plekken in huis (en het is níet de wc)

De keuken

Wist je dat de groentenlade een broeihaard is van bacteriën? Dit komt doordat deze vaak wordt overgeslagen tijdens de schoonmaakbeurt. Er bevinden zich ook veel bacteriën op je peper- en zoutvaatje en je potjes keukenkruiden. Deze gebruik je veel, maar worden vaak vergeten tijdens de schoonmaak. Naar verluidt is dat zelfs het smerigste onderdeel van je keuken, gevolgd door snijplanken en het deksel van de prullenbak. Daarnaast is het verstandig om in het vervolg je blikopener ook even te laten meedraaien in de vaatwasser.

Maak je keuken en koelkast regelmatig schoon om groei van bacteriën tegen te gaan. Reinig je groentenla elke week met een doekje, warm water en allesreiniger.

De badkamer

Het toilet wordt vaak zorgvuldig gereinigd, maar tijdens het doorspoelen van de wc vliegen de microben je om de oren. Microben kunnen maar liefst tot zes meter ver vliegen. Vergeet daarom niet de muren rondom het toilet goed te reinigen. Ook de badkuip wordt meestal overgeslagen. Misschien ben je in de veronderstelling dat de badkuip zichzelf reinigt tijdens het badderen? Helaas, pindakaas...

Wellicht het vieste idee van allemaal: in de haartjes van je tandenborstel zitten duizenden bacteriën. Wissel daarom regelmatig van tandenborstel of reinig je tandenborstel met behulp van witte azijn. Week ’m een half uur in een glas met witte azijn, dit doodt op een natuurlijke wijze de bacteriën.

Déze apparaten

Je mobiele telefoon, je toetsenbord, je afstandsbediening en lichtknoppen kunnen regelmatig een schoonmaakbeurt gebruiken. Onderzoek toont aan dat zich hier enorm veel bacteriën bevinden.

Op je werk

