Dít zijn jouw goede voornemens voor 2022 volgens je sterrenbeeld

Het nieuwe jaar is aangebroken en zal ons hopelijk begroeten met mooie en gelukkige momenten. Maar neem het heft ook in eigen handen en stel jezelf een paar doelen. Het is een kleine houvast om ervoor te zorgen dat 2022 voor jou sowieso goed start en misschien wel nóg beter eindigt.

Steenbok - 22 december tot 19 januari

Voor de Steenbok is het belangrijk om een betere balans te creëeren tussen werk en privé. Jouw goede voornemens? Doe wat rustiger aan en neem wat gas terug. Zo creëer je rust in je hoofd en ben je uiteindelijk ook een stuk creatiever. En vergeet niet: succes op het werk heeft geen zin als je na je werk ongelukkig en uitgeput thuiszit.

Waterman - 20 januari tot 18 februari

Breng in 2022 wat meer creativiteit in je leven. Haal het artistieke in je naar boven en probeer van alles uit om erachter te komen waar je goed in bent. Schrijf je in voor een tekenles, ga schilderen of leer een instrument bespelen. Watermannen zullen volgend jaar wat meer risico’s moeten nemen, maar het is het echt waard.

Vissen - 19 februari tot 20 maart

Vissen zijn vaak geneigd weg te lopen van discussies en confrontaties. Dat is niet altijd een slecht teken, maar soms kan je daardoor je eigen gevoelens opkroppen. In het nieuwe jaar moet je daarom eraan werken om je eerlijke gevoelens en emoties met anderen te delen. Durf je eigen mening te uiten en loop niet steeds weg.

Ram - 21 maart tot 19 april

Zelfs als je een geboren leider bent, moet je in het nieuwe jaar een versnelling hoger schakelen. Rammen zijn dol op roem en erkenning, maar als je dat eenmaal hebt bereikt betekent dat niet dat je achterover kunt gaan leunen. Blijf ook in 2022 gas geven.

Stier - 20 april tot 21 mei

Stieren zijn geen fan van veranderingen. Toch staat 2022 ook voor dit sterrenbeeld in het teken van verandering. Begin klein en ga je huis eens opruimen. Maar dan ook echt opruimen. Dus gooi alle onnodige spullen weg en geef bepaalde spullen een tweede leven door ze te verkopen of weg te geven. Zo kun je fris en fruitig het nieuwe jaar beginnen.

Tweelingen - 21 mei tot 21 juni

Om het nieuwe jaar vol positieve gevoelens te beginnen, moet je eerst het gewicht van het verleden kwijtraken. Koop een notitieblok en begin met schrijven. Wat heb je meegemaakt in 2021, hoe voel je je daarbij? Schrijf alles van je af, zodat je het eindelijk los kunt laten. Het is niet de bedoeling om alles te vergeten, maar schrijven geeft wel rust in je hoofd. Hierdoor heb je meer energie en ruimte voor nieuwe dingen in het nieuwe jaar.

Kreeft - 21 juni tot 22 juli

Een Kreeft staat altijd voor een ander klaar, maar 2022 is jóuw jaar. Het is goed om voor anderen te zorgen, maar je moet jezelf niet vergeten. Probeer in het nieuwe jaar een beetje egoïstischer te worden. Besteed niet al je energie aan andere, maar let ook op je eigen behoeften.

Leeuw - 23 juli tot 22 augustus

Rekening houden met andere mensen is goed. Maar je leven laten bepalen door anderen, omdat je je druk maakt om wat anderen over je denken, is zonde. Leeuwen moet daarom in 2022 zich proberen minder druk te maken om wat anderen van hen denken.

Maagd - 23 augustus tot 22 september

Maagden zijn vaak heel introvert en onzeker. Ze doen zichzelf altijd te kort en daarom moeten zij in 2022 van zichzelf gaan leren houden. Jouw goede voornemens? Leg niet te veel druk op jezelf en accepteer je gebreken.

Weegschaal - 23 september tot 22 oktober

Een Weegschaal is een echte romanticus en wacht nog altijd op haar grote liefde. Volgend jaar kan het eindelijk zover zijn. Sta daarom open voor nieuwe dingen en probeer nieuwe mensen te ontmoeten. Maar de ware kan ook dichterbij zijn dan je denkt.

Schorpioen - 23 oktober tot 21 november

Een Schorpioen heeft totaal geen controle over haar geld. Aan het eind van het jaar ziet haar bankrekening er dan ook een beetje leeg uit. Jouw nieuwjaarsvoornemen is dan ook ‘slimmer omgaan met geld’. Ga je uitgaven en inkomen bijhouden en leer sparen.

Boogschutter - 22 november tot 21 december

Boogschutters hebben graag het laatste woord. Daar moet je vanaf zien te raken, want op die manier kun je anderen weleens gaan irriteren. Je hoeft niet elke discussie te winnen. Probeer in plaats daarvan naar je tegenhanger te luisteren en compromissen te sluiten.

