DIY: de leukste boekenleggers maak je zelf

Hé, boekenwurm! Ben jij al lid van de Libelle Leesclub? Iedere maand lezen we gezamenlijk één boek, dat we vervolgens (vaak met de auteur) bespreken. Meedoen is gratis. Ga naar Libelle.nl/leesclub voor meer informatie.

Aquarellen

Je hoeft geen held met aquarel te zijn om deze prachtige boekenleggers te maken. Knip een wit stuk stevig papier in een rechthoekige vorm. Ga er vervolgens met aquarelverf overheen. Zet horizontale strepen en laat de kleuren in elkaar overlopen. Even laten drogen en maak je boekenlegger daarna af met een kunstwerk van zwarte fineliner.

Droogbloemen

Voor deze boekenleggers heb je een gedroogd bloemetje nodig. Laat de bloem van jouw keuze eerst een tijdje drogen tussen de bladzijden van een zwaar boek. Knip vervolgens een rechthoek uit een bladzijde van een oud boek of een krant. Zorg dat er alleen tekst op deze bladzijde staat. Plak dit vervolgens op stevig papier. Leg het gedroogde bloemetje erop en plastificeer het geheel.

Voor koffielovers

Makkelijk te maken, met heel leuk resultaat: schenk een klein beetje koffie op een schoteltje. Pak vervolgens de mok die bij het schoteltje hoort en plaats ’m erop. Even laten uitdruppelen, en maak vervolgens koffiekringen op je boekenlegger. Zorg ervoor dat je je tafel beschermt met keukenpapier of een vaatdoekje paraat houdt, want het kan een kliederboel worden.

Confetti

Deze boekenleggers zijn wel héél gezellig. Je kunt dit op twee manieren aanpakken. Als je gaat voor de makkelijke manier, plak je een boel confetti op een rechthoekig stuk stevig papier. Vervolgens plastificeer je deze. Wil je ze maken zoals hieronder? Dan ga je met plastic en een naaimachine aan de slag. Kijk hier hoe je dat doet.

Vrolijke kwastjes

Hoe jouw boekenlegger er ook uitziet, je fleurt ’m op met een gezellig kwastje eraan. Maak een gaatje aan de bovenkant van je boekenlegger. Stans hier een metalen of plastic ringetje doorheen. Heb je die niet? Dan volstaat een touwtje. Door dit ringetje haal je vervolgens een boel stukjes wol in kleur naar wens. Knip ze allemaal op gelijke lengte af, totdat je onderstaand resultaat krijgt. Bind het geheel aan elkaar met twee eindjes wol in dezelfde (of een contrasterende) kleur en tadááá, je kwastje is af!

Geen knutselskills? Deze praktische boekenlegger heb je toch zó gemaakt:

Bron: Pinterest.com