DIY: deze comfortabele broek met hoge taille maak je helemaal zelf

Dit heb je nodig

tekenpatroon Jasmine

naaigaren

drukknoop Ø 2 cm

2x D-ring 4 cm

niet-deelbare rits

stof (zie kader)

patroonpapier

krijt

spelden

naaimachine

Stofadvies

Met (stretch)katoen in denim, linnen, soepel leer of gabardine zit je hoe dan ook goed. In linnen en katoen is de paperbagbroek een onmisbaar zomeritem. Soepel leer of het stevige gabardine maken de broek heel geschikt om ook in de herfst en winter te dragen. Vermijd te stugge stoffen, anders verliest de broek z’n vloeiende lijnen.

Stijlenspel

Het is leuk om een beetje te spelen met de nonchalante uitstraling van de broek. In combinatie met een stevig T-shirt en een platte pet krijgt de look iets androgyns. Een paar hakken staan er extra sexy onder. Ook een blouse met victoriaanse kraag komt op deze broek prachtig tot z’n recht, maar een eenvoudig overhemd (met misschien een extra knoopje open) net zo goed. Vervang het ceintuur ook eens voor bijvoorbeeld een leren riem.

Tip: In de breedtematen zit wat extra ruimte voor een meer oversized pasvorm. Deze maat kun je naar wens aanpassen.

Hier vind je de werkbeschrijving

Download hier het patroon deel 1

En hier deel 2!