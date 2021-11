DIY: zó maak je een kerstboom van takjes voor aan de muur

Wat zijn je takken wonderschoon

Dit heb je nodig: zelfgevonden takjes van verschillende lengtes * kerstlichtjes * touw * versiersels zoals linten, veren en herfstdecoratie

Houtje-touwtje

Zo maak je het: do it yourself met vondsten uit de natuur. Leg takjes van verschillende lengtes in de vorm van een piramide en maak ze aan elkaar vast met touw. Draai kerstlichtjes om het touw en versier met linten, veren of dennenappels.

Klaar is Kees! Zo makkelijk is deze kerstige DIY. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is je kerstboom een mooie plek aan de muur geven.

Tekst: Ingrid Douma, Styling Christi Batelaan, Fotografie Peggy Janssen