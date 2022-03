Doe de test: wat is jouw hechtingsstijl?

Van een veilige hechting heb je een leven lang plezier. Onze hechtingsstijl bepaalt namelijk de manier waarop we relaties aangaan. Wie zich in die eerste jaren niet voldoende veilig voelde, kan daarvan ook op latere leeftijd last houden.

Verschillen in hechtingsstijl

Er bestaan vier verschillende hechtingsstijlen: veilige, vermijdende, angstige en gedesorganiseerde hechting. Daar horen ook tips en oplossingen bij. Natuurlijk past niemand perfect in één hokje. Iedereen heeft in meer of mindere mate hechtingsschade en een honderd procent veilige hechting bestaat dan ook niet. Lees hier alles over de vier verschillende hechtingsstijlen en over hoe je hechtingsschade kunt herkennen.

Doe de test

Benieuwd welke hechtingsstijl jij hebt? Diane Poole Heller, auteur van bekende boeken over hechting en ontwikkeling, bedacht een vragenlijst waarmee je in kaart kunt brengen wat jouw hechtingsstijl is.

40 stellingen om je hechtingsstijl te bepalen

Geef bij 40 stellingen aan hoeverre deze voor jou van toepassing zijn. Hierbij vraagt Diane je om te denken aan één belangrijke relatie in je leven. Het liefst een partner, ex-partner of iemand anders waarmee je een diepe connectie voelt.

Doe de test hier.

Tooske en Bastiaan Ragas: ‘Opvoeden is liegen’

Bron: Hupper