Ben jij het jaloerse type of vind je het allemaal wel best? Kom er achter met deze test!

Lees onderstaande stellingen goed door, en geef aan of je het met de stelling eens bent of niet. Kies bij twijfel het antwoord waar je het meest naar neigt.

1. Ik heb de neiging mijn partner te wantrouwen en te controleren.

2. Eerlijk gezegd heb ik niet zo’n hoge pet op van mezelf. Ik vind andere mensen al gauw leuker, mooier, slimmer en grappiger.

3. Als mijn beste vriendin tien kilo is afgevallen of promotie maakt en ik niet, doet dat een beetje pijn.

4. Als een ander succes heeft, ga ik dat vaak relativeren: hij geeft gewoon geluk gehad/zo’n vooruitgang is het nou ook weer niet.

5. Als mijn partner ’s avonds zit te sms’en en niet zegt met wie, word ik achterdochtig.

6. Ik ben stiekem blij als mijn rivaal een enorme flater slaat.

7. Ik ben niet zo tevreden met mijn leven. Er zijn veel mensen met wie ik wel zou willen ruilen.

Benieuwd naar de andere resultaten?

Vaker eens: het jaloerse type

Jaloezie is je niet vreemd. Soms begint het te steken. Als een vriendin met haar prachtlijf alle mannengezichten laat omdraaien, tien kilo is afgevallen of er met die droombaan vandoor gaat. Of als je partner te veel oog heeft voor de mooie serveerster. Je bent niet de enige. Heel veel mensen zijn weleens jaloers. Het goede nieuws is dat we er iets aan kunnen doen. Allereerst moeten we stoppen met gedachten lezen en alles op onszelf betrekken. Dat onze partner met iemand flirt, hoeft niet te betekenen dat hij ook een relatie met haar wil. En als je vriendinnen samen in een deuk liggen, betekent dat niet dat ze je niet meer leuk vinden. Wat ook helpt: onze zegeningen tellen en jaloezie proberen om te buigen tot inspiratie. Wie jaloezie voelt opkomen, kan zich ook laten inspireren: wat mooi, slim, leuk, bewonderenswaardig, hoe kan ik dat wat meer in mijn eigen leven integreren?

Vaker oneens: het niet-jaloerse type

Jaloezie is dit type min of meer vreemd. Natuurlijk ziet ze weleens een mooie vrouw en denkt ze: goh, zulke lange haren of die mooie benen zou ik ook wel willen hebben. Toch zullen dit soort gevoelens niet lang aan haar knagen. Ze is het type dat het oprecht leuk vindt voor anderen als ze succes hebben. Ze gunt haar vrienden het beste van de wereld, ook al is dat soms meer dan haar zelf toekomt. Dat is een goede eigenschap waar anderen wat van kunnen leren. Uit meerdere onderzoeken blijkt namelijk dat jaloezie onder vriendinnen eerder regel is dan uitzondering. Ook in relaties ben je als dit type waarschijnlijk niet zo jaloers. Krijgt je man aandacht van een mooie vrouw, dan raak je daardoor niet van slag. Misschien vind je het zelfs wel leuk voor hem. Waarschijnlijk zit je lekker in je vel en ben je tevreden met het leven dat je leidt. Je zou niet zo snel met iemand anders willen ruilen. Dit maakt een aantrekkelijk mens van je. Anderen zullen je hierom benijden. Tja... dat is dan maar zo.