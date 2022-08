Ben jij een echte mensenvriend of toch een tikkeltje egoïstisch? Kom er achter met deze test!

Lees onderstaande zinnen goed door en geef van (helemaal niet) tot (heel erg) aan in hoeverre de uitspraak van toepassing is.

Ik heb vaak van mensen gehoord dat ik goed kan luisteren.

Het geluk van dierbaren stel ik boven mijn eigen geluk.

Als ik het met iemand oneens ben, ga ik de keiharde confrontatie aan.

Ik ben competitief ingesteld.

Bescheiden, vriendelijk, hulpvaardig: het zijn zomaar wat steekwoorden die op mij van toepassing zijn.

Als ik iemand help, hoef ik daar oprecht niks voor terug te krijgen.

Ik weet goed wat ik wil en houd niet zo veel rekening met de belangen van anderen om mijn doelen te bereiken.

Benieuwd naar de andere resultaten?

7-15 punten: egoïstisch type

Dit type vindt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Ze komt voor zichzelf op en durft de confrontatie aan te gaan. Dat heeft zijn voordelen. Mensen die hun eigenbelang voorop zetten, maken eerder promotie en worden als competenter en intelligenter ingeschat. Toch riekt egoïsme een beetje naar ‘ikke ikke ikke en de rest kan stikken’. Dat is niet altijd terecht. Het is belangrijk om aan jezelf te denken. Maar vergeet niet dat er ook andere mensen zijn, met andere belangen. Door soms te handelen vanuit het belang van een ander, vinden anderen je sympathieker en word je zelf (jawel!) ook een tikkeltje gelukkiger.

16-25 punten: de egoïstische mensenvriend

Iets doen voor anderen en rekening houden met zichzelf: de egoïstische mensenvriend heeft er een goede balans in gevonden. Probeer eens te achterhalen waarom je eigenlijk iets voor de medemens overhebt. Volgens veel deskundigen helpen we anderen namelijk nooit zonder reden. Er zit vaak een persoonlijk voordeel aan vast: onszelf een goed gevoel geven, schuldgevoelens wegpoetsen, onze reputatie vergroten. Het is interessant hier eens bij stil te staan, we kunnen veel over onszelf leren door zo’n onderzoekje. Maar wat het onderliggende motief ook is, het is altijd goed om iets voor een ander over te hebben. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld er mooier uitzien.

26-35 punten: mensenvriend

De mensenvriend vindt het belangrijk om andere mensen te helpen, en is vriendelijk, hulpvaardig en empathisch. Dat valt bij velen in de smaak. Maar al die gulheid, toewijding en medemenselijkheid kan ook een valkuil zijn. Wie het geluk van anderen boven haar eigen geluk stelt, loopt op den duur vaak tegen de lamp. Als je altijd een luisterend oor moet hebben, blijft er immers minder tijd over voor een andere belangrijke persoon in je leven: jezelf. Het is goed om ervoor te waken dat andere mensen niet over onze grenzen heengaan. En om ook tijd in te plannen voor onszelf. En als we een keer iemand moeten teleurstellen omdat we voor onszelf kiezen, is dat ook prima.