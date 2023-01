Doe je mee met de Libelle Leesclub in februari? Dít boek gaan we lezen

Nadat we in januari het prachtige boek Wat stilte wil van Arthur Japin hebben gelezen, is het nu de tijd voor het boek van aankomende maand. In februari lezen we... Letselschade van Vonne van der Meer.

Boek van februari Beeld Libelle

Letselschade

Het boek gaat over advocaat Palthe die zich vastbijt in zijn laatste zaak: een jonge vrouw die vanaf haar middel verlamd is door een dwarslaesie. Hij moet alles te weten komen over haar leven voor het ongeluk, maar ook schetsen hoe haar toekomst eruit had kunnen zien.

Om een zo hoog mogelijke schadeclaim bij de Zwitserse fabrikant van haar ski’s te kunnen indienen, moet letselschadeadvocaat Anton Palthe alles over zijn cliënte te weten komen. Over het leven voor haar dwarslaesie, maar ook over haar toekomst. Hoe die eruit had kunnen zien. Zij verzet zich hiertegen, maar waarom? In geconcentreerde scènes schetst Vonne de ontwikkeling van een vrouw wier leven muurvast lijkt te zitten. Een loodsteile afdaling terug in de tijd.

Word gratis lid van Libelle Leest Facebook-groep

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebook-groep Libelle Leest. Deze Facebook-groep is dit jaar ons ‘clubhonk’. Hierin delen we grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en de schrijver gedurende de maand. Daarnaast is dit dé plek om je medeclubgenoten beter te leren kennen.

Libelle Leesclub Boekbespreking

Op 23 februari van 19:30 tot 20:30 zal de boekbespreking plaatsvinden. Schrijfster Vonne van der Meer zal ook aanwezig zijn. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ‘m dan nu hier!