Doe op de Libelle Zomerweek mee met de workshop: ‘Hoe start je een moestuin én begin je met thuiskweken?’

ACD (Aluminium Constructie Develtere) - een hele mond vol - is een Belgische fabrikant van hobbyserres, tuinkamers, overkappingen en carports. Het bedrijf, gevestigd in Roeselare, zorgt voor een totale tuinbeleving waardoor je 365 dagen lang van je tuin en het buitenleven kan genieten. Klinkt ons als muziek in de oren.

Workshop tuinieren en kweken

Middels twee workshops vertellen Stefanie en Thomas je hoe je de eerste stap naar een moestuin maakt en alles over je hoe zelf thuis kunt kweken in de kas. Omdat het duurzamer is, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid van de thuiskweker. Én omdat zelfgekweekte groenten natuurlijk extra smaak en creativiteit geven aan je gerechten.

Van zelf kweken en tuinieren tot je bord

De meesten staan niet meer stil bij waar hun eten vandaan komt of hoe het wordt gekweekt. Wat wil je ook: alles ligt voor het grijpen in de supermarkt en je hoeft er niet bij stil te staan over hoe het daar terecht is gekomen. Al tuinierende leren de mensen opnieuw begrijpen dat het tijd en inspanning kost om iets te doen groeien.

Korter krijg je de voedselketen namelijk niet: van je achtertuin tot je keuken is de enige reis die jouw groenten en fruit moeten afleggen. Minder transport betekent minder CO2-uitstoot en dus een kleinere impact op het klimaat.

Informeren via social media

De korte keten introduceert ACD niet alleen met zijn kassen, maar ook door hun klanten te informeren over ecologie. “Via sociale media verspreiden we tips over seizoensgebonden recepten, duurzaam tuinieren en hoe een kas bijdraagt aan een kleinere ecologische voetafdruk,” licht Lieven van ACD toe. “We kijken daarbij breder dan enkel wat er in de kas gebeurt. We praten ook over composteren, kippen, bloemen voor de bijen…”

Is een kas duurzaam?

De kassen van ACD bestaan uit aluminium, glas en inox bouten. Op zich zijn dat geen duurzame materialen: ze vergen veel energie om gemaakt te worden. Maar wie verder kijkt, ontdekt dat ze op lange termijn wél duurzamer uitkomen. “Zowel glas als aluminium kunnen eindeloos gerecycled worden”, vertelt Lieven’s zoon en managing partner Willem. “We werken met partners samen die circulaire grondstoffen gebruiken en bovendien wekt onze aluminiumproducent zijn eigen groene energie op met zonnepanelen en een windmolen.”

Bezoekers kunnen zich bij de workshopbalie inschrijven voor deze masterclasses:

Eerste stap naar een eigen moestuin door Stefanie van de Griendt/ ACD

Wanneer: donderdag 19 mei

Hoeveel plekken: 12

Plaats: Kas in Libelle Tuin op plein 3

Tijd: 11.30 - 12.15 / 13.05 - 13.40 / 15.05 - 15.40

Alles over thuiskweken in de kas door Thomas Vanhaverbeke/ACD

Wanneer: zondag 22 mei

Hoeveel plekken: 12

Plaats: Kas in Libelle Tuin op plein 3

Tijd: 11.30 - 12.15 / 13.05 - 13.40 / 15.05 - 15.40

