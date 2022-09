Doe op deze manier boodschappen en bespaar flink

Laat ik heel eerlijk zijn: tot een jaar of tien geleden was ik niet bepaald een lichtend voorbeeld van hoe je (prijs)bewust boodschappen doet. Ik rende rond 17.00 uur de winkel door, graaide wat uit het schap om diezelfde avond te eten en betaalde bij de kassa natuurlijk veel te veel. Dat deed ik meerdere keren per week.

De cijfers op papier

Hoeveel ik per maand uitgaf aan boodschappen wist ik helemaal niet. Door al die tripjes naar de winkel was ik het overzicht helemaal kwijt. Toen ik - vanwege financiële moeilijkheden - eindelijk de cijfers op papier zette, schrok ik me rot. Mijn vriend en ik gaven voor ons tweeën 700 euro per maand uit. Let op: alleen voor eten en drinken en dit was ver voordat de prijzen zo omhoog schoten.

Tijd om te bezuinigen

Dat moest anders. Ik probeerde van alles, paste allerlei bespaartips die ik online vond, toe. Ik vond uiteindelijk een manier van boodschappen doen die het voordeligst bleek. En die deel ik nu met jou, in de hoop dat jij er ook wat aan hebt.

Besparen op boodschappen doe je zo

Stap 1: Het is tijd om boodschappen te gaan doen. Nu ga je niet meteen met je tas naar de supermarkt. Ik geloof dat de grootste besparing zit in het voorbereiden van je tripje naar de winkel. Als eerste ga ik al mijn keukenkastjes, koelkast en vriezer door. Ik schrijf op wat ik nog op voorraad heb en dus komende week kan gebruiken. Zo voorkom je ook dat producten over de datum gaan en in de prullenbak belanden. Dat vind ik echt niet meer kunnen, financieel niet en qua duurzaamheid niet.

Stap 2: Ik ga nu aan de keukentafel zitten en struin de aanbiedingen van mijn favoriete winkel door. Ik krijg geen papieren folders in de bus - veel te verleidelijk - maar check de actuele folder online. Wat ik zoek zijn producten die flink afgeprijsd zijn (dus niet 10% korting op het tweede artikel) en die ik in een gerecht goed kan combineren met mijn voorraad.

Stap 3: Nu maak ik mijn maaltijdenplanning. Ik pak mijn agenda erbij. Op welke dagen eet wie thuis? Ik hou rekening met sportlessen en afspraken met vrienden, zodat ik niet onnodig veel koop. Dan bepaal ik de recepten voor de avonden waarop we thuis eten. Eén dag laat ik vrij, om restjes op te maken. Ingrediënten die ik nog mis, zet ik op mijn boodschappenlijst. Het liefst natuurlijk producten met korting.

Stap 4: Ik maak mijn boodschappenlijst compleet met de standaard producten, die we altijd gebruiken. Yoghurt, brood, kaas, en ga zo maar door. Wat we bijvoorbeeld aan groenten en fruit eten, bepaal ik op basis van wat in de aanbieding is. Kiwi’s afgeprijsd? Dan haal ik die. Bananen goedkoper? Dan komen die ook op mijn lijst.

Stap 5: Op mijn lijstje noteer ik achter elk product dat afgeprijsd is, hoeveel het zou moeten kosten. Zo kan ik tijdens het winkelen checken of ik het juiste product heb voor de aanbieding.

Stap 6: Naar de winkel! Ik neem mijn eigen tassen mee en zakjes voor fruit en groenten. Daarvoor betalen in de winkel is écht zondegeld. Ik ben fan van de zelfscanner, zodat ik mijn kosten in de gaten kan houden. Maar ook omdat ik zo kan zien of ik korting wel echt krijg. Reken je af bij de reguliere kassa? Check dan altijd je bon.