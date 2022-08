Doet jouw hond deze dingen? Dan vindt-ie het fijn om bij je te zijn

Vragen lukt niet, maar op de signalen letten gelukkig wel, volgens dierenarts Angela Hughes. Doet jouw hond deze 5 dingen? Dan vindt je viervoeter het hartstikke fijn om in je gezelschap te zijn:

1. Hij geeft je likjes

Is zo’n langzame, natte lik van je hond nog steeds smerig als we je vertellen dat dit gelijkstaat aan kusjes geven? “Honden geven likjes om ons te laten weten dat ze om ons geven en dat ze zich niet bedreigd voelen door ons. Ze zien het ook als een manier om ons schoon te maken, wat een teken is van intimiteit”, legt Hughes uit.

2. Hij kwispelt

Ook zijn staart kan veel meer zeggen dan je waarschijnlijk denkt. “Een blije en ontspannen hond herken je vooral aan zijn vriendelijke manier van kwispelen en bij sommige honden hoort daar zelfs een glimlachje bij”, zegt Hughes. Lie-hief!

3. Hij raakt je graag aan

Een pootje op je arm, z’n kopje op je schoot of je hond die tegen je aanleunt? Hartstikke duidelijk: je hond zoekt lichaamscontact en vindt je daarom een erg leuk persoon. Slaapt je hond het liefst ook nog dicht bij je? Dan houdt hij zeker van je.

4. Hij volgt je

“Honden stammen af van wolven en die staan bekend om hun sociale gedrag en loyaliteit naar hun groep toe.” Volgt je lievelingsdier je? Dan betekent dat respect.

5. Hij wil spelen

Dat zal natuurlijk het vaakst bij jonge hondjes voorkomen. “Op die manier wil hij natuurlijk in de eerste plaats wat energie kwijt, maar dat hij met jou wil spelen is ook een teken van affectie en bewijst dat hij een band met je wil opbouwen”, zegt Hughes. Haal de speeltjes dus maar tevoorschijn.

Bron: flair.be