Dol op avocado? Dan wil je deze bespaartip een keer proberen

Schrik jij ook steeds weer van het bedrag dat je moet betalen bij de kassa in de supermarkt? Je bent niet de enige. Gelukkig kun je met deze tips heel wat euro’s besparen en dat voel je gelijk in je portemonnee. Bovendien ben je zo ook duurzaam bezig, want je hoeft minder eten weg te gooien. Win-winsituatie!

Populaire vrucht

Op een toast met een gekookt eitje, door de salade of in je smoothie: avocado’s zijn de laatste jaren erg populair geworden. Dat is niet voor niets. Ze zijn lekker romig, supergezond en bevatten veel goede vetten. Bovendien geven ze je een verzadigd gevoel, houden ze je bloedsuikerspiegel stabiel en gaan ze verschillende kwaaltjes tegen.

Avocado verkooptrucje

Maar erg goedkoop zijn deze groene vruchten niet. Voor een avocado betaal je gemiddeld een euro. Niet bizar duur, maar het is vaak maar hopen op een goed en rijp exemplaar. Anders is het echt zonde, aangezien een avocado die niet helemaal rijp is, een stuk minder goed smaakt. De eat-me-now avocado’s lijken een gat in de markt. Toch kan dit ook een verkooptrucje zijn. Doordat je niet ziet wanneer je ze het beste kunt eten, heb je door de sticker ‘eetrijp’ het gevoel dat je ‘m snel moet consumeren. Hierdoor koop je ook snel weer een nieuwe. Bovendien zijn deze een stuk duurder.

Goedkoop inslaan en slim bewaren

Je kunt dan ook het beste voor een netje met meerdere avocado’s gaan. Deze zijn het goedkoopst. Bovendien zijn ze regelmatig in de aanbieding. De tip? Inslaan in de aanbieding en vervolgens slim bewaren. Als je de avocado’s langzamer wil laten rijpen, bewaar je ze in de koelkast. Zijn ze nog te hard, maar wil je ze wel op korte termijn eten? Dan bewaar je ze buiten de koeling.

Avocado in de vriezer

Bovendien kun je avocado’s heel goed invriezen. Je kunt ‘m gewoon in stukjes snijden of prakken en in een ijsblokjesvorm in de vriezer bewaren met wat citroensap. Zo heb je precies genoeg voor op een cracker op boterham. Je kunt ‘m ook in z’n geheel in de vriezer bewaren. Met wat warm weten kun je ‘m dan weer ontdooien. En dan maar hopen dat niet al bruin was...

Met dít trucje kun je een onrijpe avocado meteen eten:

Bron: AD