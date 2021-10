Earl Grey: wat is het precies, en welke is de beste?

Dit zit erin

Earl Grey is een melange van zwarte thee, op smaak gebracht met een vleugje bergamot (die zure citrusvrucht, ook vaak op 't etiket van parfum). Die bergamot is het cruciale ingrediënt, want uit welk type zwarte thee het mengsel verder ook bestaat: het is en blijft Earl Grey. Dat was niet altijd zo, want de traditionele variant was een melange van Indiase en Sri-Lankaase thee. Inmiddels kent het vele varianten, zoals Lady Grey (wat dan bestaat uit Earl Grey + korenbloessem), Russische Earl Grey (met stukjes citrusschil) en Earl Rooibos (rooibosplant met bergamot).

De naam Earl Grey

De thee is zo ingeburgerd, dat je de naam waarschijnlijk gewoon als een vast gegeven ziet. Maar wat is er nu zo Earl-Greyig aan die thee? Het antwoord is simpel: Charles Grey (1764-1845). Deze Charles was een heuse graaf, wat ze in het Engels - jawel - earl noemen. Hij hield zich bezig met een paar belangrijke wetten - over echtscheidingen in het koningshuis bijvoorbeeld, maar uiteindelijk ging ‘ie de geschiedenis in voor zijn thee. Tijdens een diplomatiek reisje kreeg Charles namelijk thee met bergamotolie aangeboden. De Engelsman kon dat wel waarderen, en gaf vervolgens de opdracht om het goedje na te maken. Misschien een gevalletje ‘beter goed gejat dan slecht bedacht', maar het leidde tot de allereerste Earl Grey. Een marketingteam hadden de Greys niet nodig, want wanneer je de thee gewoon thuis schenkt én veel belangrijke gasten over de vloer krijgt, wordt het vanzelf bekend. En inderdaad, het is Charles Grey gelukt.

De beste Earl Grey

Met zóveel varianten en een origineel recept dat al uit eind 18e eeuw dateert, is het nog best een zoektocht naar de koning onder de Earl Greys. Om te beginnen haalt een theesommelier z’n thee meestal niet in de supermarkt; in theezakjes zit vaak niet de hoogste kwaliteit, en ook nog eens wat toevoegingen als zetmeel, suiker of zelfs plastic bolletjes. Het beste kun je bij een speciaalzaak vragen naar Earl Grey ‘van één plantage, uit één oogst'. Vind je dat te veel gedoe en wil jij gewoon naar de supermarkt voor je kopje Earl Grey? In testpanels komen die van Clipper en La Place als beste uit de bus.

Bron: Evans & Watson, Simon Levelt, Wikipedia en Topics.