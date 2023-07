Een anti-trektuig voor jouw hond: wel óf geen goed idee?

Een hond die trekt aan de riem is vervelend. Bij een kleine puppy is dit probleem nog niet zo erg, maar zodra je hond groter én sterker wordt, zal dit gedrag steeds vervelender worden.

Waarom trekt een hond aan de riem?

We denken vaak dat een hond dit doet om de baas over jou te spelen, maar een hond die aan de lijn trekt is niet altijd dominant. Eigenlijk komt het vaak doordat hij buiten het bereik van de riem iets ziet óf ruikt waar hij graag heen wil. Dat zie je heel goed bij jonge hondjes, zij zijn hartstikke nieuwsgierig en rennen het liefst alle kanten op. Als ze trekken aan de riem en jij dit vervolgens toelaat, hebben ze hun doel bereikt. Zij zullen dit in het vervolg blijven doen.

Voor honden is wandelen erg prettig, zeker als ze de tijd krijgen om rustig te snuffelen zonder dat ze steeds weggetrokken worden. Iets meer de tijd nemen en je hond aan een lange lijn uitlaten kan dus al een oplossing zijn. Helpt dat niet? Dan kun je een anti-trektuig overwegen. Maar ook dat is geen magische oplossing.

Hulpmiddelen om je hond niet meer te laten trekken

Om het trekken aan de lijn af te leren, heb je veel geduld nodig en moet je consequent zijn. Als je ervoor wil zorgen dat je hond niet meer trekt, mag hij nóóit meer trekken. Ook niet als je haast hebt en even snel de hond uitlaat. Het advies is om stil te gaan staan als de hond gaat trekken. Iedere keer opnieuw. Lukt het je niet om het trekken aan de riem af te leren? Zoek dan hulp bij een hondenschool.

Je hebt ook anti-trektuigjes. De Mazter lead is er zo een en veel hondeneigenaren hebben een hele fijne ervaring met dit tuigje. Martin Gaus raadt hierover het volgende aan: “Met dit tuigje voorkom je trekken aan de lijn, maar wij adviseren dergelijke tuigen altijd in combinatie met een training bij een hondenschool.”

Anti-trektuig: hoe werkt het?

Het tuigje heeft een lijn op de borst van de hond en werkt hierdoor als een halster bij een paard. Als je hond aan de lijn trekt, raakt hij een beetje uit balans. Hierdoor leert je hond dat hij moet stoppen met trekken. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar: van Jack Russel tot Rottweiler. Het anti-trektuig is een hulpmiddel om het trekken tegen te gaan, maar niet bedoeld om te corrigeren. Je mag dus ook nooit een ruk geven aan de riem.

Is het zielig voor een hond?

Volgens Martin Gaus is de Mazter lead níet pijnlijk. “Er gaan verhalen rond dat de Mazter lead op drukpunten werkt en daardoor pijnlijk zou zijn voor de hond. Dat zijn fabels. Onze organisatie werkt niet met hulpmiddelen die opzettelijk pijn veroorzaken. De Mazter Lead is een positief hulpmiddel waarbij de hond op de juiste manier en het juiste moment wordt begeleid naar netjes meelopen zonder te trekken.” Lees hier meer over de Mazter lead.

Wil je écht van het getrek van je hond af, dan kan een Mazter lead een goede oplossing zijn. Wees vooral geduldig, consequent en probeer eens een training uit. Oh, en vergeet je hond bij goed gedrag vooral niet te belonen. Dat werkt een stuk beter dan straffen. Op deze manier wordt samen wandelen weer een stuk leuker.

