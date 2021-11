Een empty nest: dat staat moeders met deze namen te wachten in 2022

Vrouwen krijgen gemiddeld rond hun 52e te maken met het lege nest syndroom. In 2022 staat dit dus veel vrouwen die zijn geboren in 1970 te wachten.

Vrouwen empty nest

Echt voorspellen kunnen we het natuurlijk niet, want het ene kind is het andere niet, maar met een slim trucje krijgen we wel al een beetje het idee welke vrouwen volgend jaar meer ruimte in huis overhouden. Hoe? Door te kijken welke 30 meisjesnamen het populairst waren in 1970. Deze vrouwen kunnen beter al een weekend vrij gaan houden voor de verhuizing:

Maria Johanna Monique Esther Sandra Cornelia Elisabeth Anna Ingrid Yvonne Jolanda Catharina Petronella Karin Wilhelmina Bianca Adriana Astrid Saskia Miranda Patricia Petra Hendrika Jacqueline Nicole Linda Sylvia Angelique Diana Claudia

Kind 18? Hup, het huis uit. Wat vind jij?

Bron: Meertens.