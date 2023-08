Een lange wandeling maken? Kies dan déze sokken en dít ondergoed

We vroegen Claudia Straatmans - hoofdredacteur van Nouveau, fervent wandelaar en auteur van Het lifestylewandelboek en Het 4-seizoenenwandelboek - naar haar ultieme tips.

Lange wandeling

Allereerst is het belangrijk om te achterhalen wat een lange wandeling inhoudt. Tien minuten een blokje om is natuurlijk wat anders dan een paar uur flink doorstappen in een natuurgebied. Al blijkt uit onderzoek dat wandelen sowieso gezond is. Sterker nog met elke vijfhonderd tot duizend extra stappen per dag neemt de kans om te overlijden - aan wat voor oorzaak dan ook - significant af, zo meldt Scientas.nl. Lopen verlengt dus de levenscyclus.

In dit artikel gaan we voor het gemak uit van een wandeling van tien kilometer op een vlak terrein. Als ongeoefende wandelaar loop je gemiddeld drie kilometer per uur, geoefende wandelaars hebben een gemiddelde snelheid van vijf kilometer per uur.

Ondergoed

Wil je lekker wandelen, dan spreekt het voor zich dat je geen string of kanten onderbroek aantrekt. Beide gaan op een gegeven moment schuren, zéker op warme dagen. Waarvoor Straatmans zelf kiest? Katoenen onderbroeken van Hema!

Sokken

Over sokken valt meer te zeggen. “Sokken zijn de foundation van je voeten”, aldus Straatmans. “Als je sokken maar goed zijn. Dan kun je ook best tien kilometer of langer op sneakers lopen.” Dure bergschoenen zijn dus, zeker in Nederland, overbodig. En nóg meer als het een wandeling betreft van ‘slechts’ tien tot vijftien kilometer. “Ik raad het echt aan om te investeren in goede sokken. Dan kun je prima op sneakers lopen, waaraan je voeten zijn gewend.”

Wat dan ‘goede’ sokken zijn? Idealiter bevatten deze volgens Straatmans merinowol, om je voeten te vertroetelen, te ondersteunen en de bedding van je voeten zo zacht mogelijk te laten landen in je schoenen. Zelf koopt ze haar wandelsokken bij sportwinkels en kiest ze sokken die bestaan uit een combinatie van merinowol en katoen.

Warm weer

En ja, die trekt ze óók aan bij warm weer. “Maak niet de fout om te denken dat je met warm weer beter dunne enkelsokjes aantrekt tijdens je wandeling. Juist wol helpt om je zweet beter af te voeren”, legt ze uit.

Steunkousen

Maakt ze echt héle lange wandelingen, waarbij haar kuiten moeten worden ondersteund, dan trekt Straatmans bovendien steunkousen aan, bijvoorbeeld die van Stox. “Dat ziet er niet heel sexy uit en het is best lastig om ze aan en uit te trekken, maar gelukkig heeft Stox tegenwoordig ook kortere steunkousen.”

Tot slot hanteert ze als algemene ‘regel’ voor haar wandelavonturen: “Vertroetel je lichaam met zachte, maar toch praktische spullen.”

Volgens sportvlogger Stijntje is het belangrijk om je lichaam vóórdat je gaat wandelen goed voor te bereiden op het bewegen. In onderstaande video geeft ze vier oefeningen om je spieren op te warmen.

Bron: Scientas.nl