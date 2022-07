Een moeilijk gesprek makkelijk laten verlopen: 5 praktische tips

Een slechtnieuwsgesprek, feedback geven, onderhandelen over je salaris, nee zeggen, je excuses aanbieden, taken delegeren... Je kunt vast wel een gespreksonderwerp bedenken wat je liever vermijdt. Je voelt allerlei dingen vanbinnen gebeuren als je alleen al aan het voeren van het gesprek dénkt. Met deze praktische dingen kun je elk moeilijk gesprek positief beïnvloeden.

Houd je doel voor ogen

Moeilijke gesprekken zijn vaak moeilijk, omdat de uitkomst en/of het verloop ervan onzeker is. En wij mensen houden nu eenmaal niet van onzekerheid. Helemaal niet in het contact met anderen. Bereid je benadering van de ander daarom voor. Bepaal je doel van het gesprek: wat wil je eruit halen? Met welk resultaat wil je het gesprek verlaten? Hoe wil je je voelen na het gesprek? Als je je eyes on the prize houdt, is het makkelijker om ervoor te werken. Je weet immers waar je het voor doet.

Oefen je veerkracht

Hoe moeilijk het gesprek ook zal zijn, je hebt in het verleden vast voor hetere vuren gestaan. Als je jezelf betrapt op piekeren over het verloop van het gesprek, of gevoelens van onzekerheid bespeurt, ga dan eens na welke drie moeilijke dingen je al eens hebt overwonnen. Sta er eens bij stil door ze op te schrijven of ze te visualiseren. Neem deze kracht mee naar het gesprek waar je tegenop ziet.

Zie het gesprek als een samenwerking

We hebben de neiging om de persoon waarmee we in gesprek moeten, boven of onder ons te plaatsen. Ofwel tegen diegene op te kijken ofwel op de ander neer te kijken. Dit verandert als je het gesprek als een samenwerking gaat zien. Stel waar nodig open vragen en neem de tijd om naar de ander te luisteren. Op deze manier geef je de ander ook de ruimte om van zich te laten horen. Misschien worden jullie er wel samen beter door!

Kies een mantra

Tegen jezelf praten, kan hartstikke positief werken. Mantra’s zijn krachtige, korte en vooral positief ingestoken zinnen die je zo vaak als je nodig hebt tegen jezelf in je hoofd (of hardop) kunt opdreunen. ‘Dit gaat voorbij’, ‘ik kan dit’, ‘ik ben krachtig’, ‘ik ben in controle’, ‘ik doe mijn best’ kan heel helpend zijn. Je hersenen geloven namelijk alles wat je zegt, als je het maar vaak genoeg herhaalt.

Blijf bij jezelf en je eigen emoties

In een gesprek is het menselijk om op te gaan in de emoties van de ander, of ze zelfs over te nemen. Helemaal als je hier gevoelig voor bent, is dit een belangrijke tip. Visualiseer een gouden schild om jezelf heen, voordat je het gesprek ingaat. Alle emoties van de ander blijven buiten de bubbel.

