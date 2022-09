Een nieuwe relatie? Zó leer je elkaar tussen de lakens het beste kennen

Libelle samen met EasyToys

Seks in een nieuwe relatie is soms even wennen. Jullie kennen elkaars lichaam nog niet goed en moeten misschien nog te weten komen waar de ander opgewonden van raakt. Hoe leuk is het om dit op een speelse manier samen te ontdekken? Dat is niet alleen goed voor jullie relatie, maar ook voor jezelf. Spelen heeft namelijk allerlei voordelen: het is een fijne uitlaatklep voor stress, je wordt er creatiever van en het houdt je jong. Met deze tips leren jullie elkaar door en door kennen.

Praat met elkaar

Communicatie is belangrijk, ook in een prille relatie. Tussen de lakens moeten jullie nog van alles van elkaar ontdekken: de gevoelige plekjes, jullie fantasieën, jullie grenzen... Praat met elkaar over wat je fijn vindt en geef ook aan wat je niét lekker vindt. Zo voelt het van begin af aan vertrouwd.

Let the games begin

Als je elkaar net kent, kan het best spannend zijn om over intimiteit te praten. Hoe begin je erover? En is het niet te vroeg om over fantasieën te praten? Een spelletje is dan een fijne manier om het ijs te breken. Met het kaartenspel Sex Talk moeten jullie tijdens een prikkelend vragenspel beiden met de billen bloot (figuurlijk dan, hè). Bij het erotische spel Ultiem verlangen ga je ook aan de slag met spannende opdrachten.

Oefening baart kunst

Spannend: de kleren zijn uit, de temperatuur stijgt en het voorspel is in volle gang. Het is tijd voor het moment suprême en dan... valt het tegen. Oei, dat is even balen. Maar ga niet bij de pakken neerzitten. Jullie kennen elkaar net, het zou eerder gek zijn als er géén ruimte is voor verbetering. Je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst.

Probeer een speeltje uit

Je kan de seks ook een boost geven door een speeltje te gebruiken. Deze bestaan er in allerlei vormen en maten. Voor hem, voor haar, maar óók voor koppels. Ze geven niet alleen extra genot, het is ook een fijne manier om je partner te laten zien waar je opgewonden van raakt. Vind je het spannend om in een prille relatie een speeltje te gebruiken? Probeer dan een kietelaar met veren. Dat is iets minder intens, maar zorgt er door de subtiele aanrakingen ook voor dat je opgewonden raakt.

Massage met happy end

Een erotische massage kan nooit misgaan. Het is dé manier om je partner (en jezelf) op te winden, en bovendien ontdek je zo waar de ander gevoelig voor is. Massageolie erbij, wat kusjes en strelingen hier en daar... happy end gegarandeerd.

Veel speelplezier

