Een paar graden kouder in huis: is dat zielig voor je hond of kat?

Goed nieuws: honden en katten kunnen goed tegen kou. Ze hebben een iets hogere lichaamstemperatuur dan mensen. Bij een hond is dat gemiddeld tussen de 38 en 39 graden. Bij een kat is dat tussen de 38 en 39,5 graden.

Kouder in huis

Bij een temperatuur boven de 18 graden hoef je je absoluut geen zorgen te maken om je huisdier. Als je de verwarming ’s nachts helemaal uit zet, kan het in de winter echter ook in huis kouder dan dat worden. Daalt de temperatuur naar 15 graden in huis? Houd dan vooral rekening met zieke en zeer oude honden en katten. Voor hen is een minimumtemperatuur van 18 graden vaak beter. Overleg bij twijfel altijd met je dierenarts.

Zorg voor warme plekjes

Slim is om ervoor te zorgen dat je hond of kat een of meerdere warme plekjes heeft in huis. Een lekkere mand met wat extra warme dekens, een hangmatje dat je aan de radiator kunt hangen, of een ander warm holletje waar ze zich lekker in kunnen verstoppen. Dat wordt door je trouwe viervoeter sowieso gewaardeerd.

Katten houden niet van kou

Katten kunnen goed tegen kou, ze ontwikkelen namelijk een wintervacht zodra de temperaturen dalen. Maar ze staan erom bekend dat ze niet zo van kou houden. Daarom zoeken ze graag warme plekjes op. Zolang jij zorgt dat die plekjes er zijn, zal je kat zich redden bij een graadje minder.

Per honden ras verschilt hoe goed ze zijn met kou

De meeste honden kunnen ook goed tegen de kou, al kan dat per ras verschillen. Er zijn ook rassen die van nature moeilijker weerbaar zijn tegen kou. Bij een hond is het daarom belangrijk om in de gaten te houden of hij het koud heeft. Honden laten zich vaak wat makkelijk helpen, je kunt ze zelfs iets aantrekken, als ze daarvan houden. Dat hoef je bij een kat in de meeste gevallen niet te proberen.

Natte vacht

Wanneer honden en katten een natte vacht hebben, isoleert deze minder goed. Dit kan ervoor zorgen dat ze het in een korte tijd erg koud krijgen. Komt je huisdier van buiten met een natte vacht? Help ’m dan een handje door ’m met een handdoek af te drogen.

Hoe merk je dat je hond het koud heeft?

Er zijn een aantal symptomen die honden vertonen als ze het erg koud hebben. Let wel, de meeste hiervan komen vooral voor bij echte winterse kou, dus niet zo snel in huis. Wanneer onderstaande symptomen optreden is het slim om in te grijpen en je hond naar een warme plek te brengen of een speciale hondenjas aan te doen. Als je denkt dat er sprake is van onderkoeling, schakel je natuurlijk de dierenarts in. Een paar graadjes minder in huis zullen deze symptomen niet gauw teweeg brengen. Wat je wel aan je hond kunt merken is dat hij in huis warme plekjes opzoekt of eens lekker tegen jou aan komt kruipen.

Je hond gaat rillen

Je hond ademt moeilijk

Je krijgt geen contact meer met je hond, hij is in zichzelf gekeerd

Je hond heeft een zwakkere hartslag

Hoe merk je dat je kat het koud heeft?

Katten zijn een kei in het vinden van warme plekjes. Daarom moeten automobilisten in de winter goed opletten dat er geen kat onder de auto ligt te slapen voor ze wegrijden. Als je kat het thuis koud heeft, kun je dat als volgt merken:

Je kat is niet graag buiten, maar zoekt binnen warme plekjes op

Je kat heeft koude, rode oren

Hij slaapt meer om energie te sparen en ligt meer opgerold dan languit

Het is de nachtmerrie van elk hondenbaasje: er is iets met je hond aan de hand en je hebt geen idee wat. Als jouw hond last heeft van een steeds dikkere buik, kán het zijn dat-ie een maagkanteling heeft:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: BN de Stem, De huisdiersuper