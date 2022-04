Een uniek exemplaar: deze vrolijke jas maak je helemaal zelf

Dit heb je nodig voor deze unieke jas:

oversized katoenen jas zonder voering

katoenen stof

katoenen biasband

ontbijt- of gebaksbord

stofschaar of roteermes

spelden

naaimachine

naaigaren

stofkrijt

Zo maak je de jas.

1. Leg de jas plat op een grote tafel of de vloer. Is er een midden achternaad, dan is het handig deze aan te houden als midden van de illustratie.

2. Knip een stuk biasband van 130 cm en vorm hiermee de neus/wenkbrauw/mond. Speld en stik vast onder de naaimachine met een rechte stiksteek. Bepaal vervolgens waar het grote rechteroog gaat komen, net onder de wenkbrauw, in het midden van het rechts ontstane vlak op de jas.

3. Leg daarvoor een ontbijtbord of gebaksbord op de jas, trek rondom over met stofkrijt en snijd of knip de cirkel netjes uit. Leg een groter bord op dubbel gevouwen katoenen stof.

4. Trek rondom over met stofkrijt en knip de cirkel uit. Leg de cirkel achter het gat in de jas, speld rondom vast en stik rondom voorzichtig vast met een kleine zigzagsteek.

5. Stik 3 keer rond voor een mooi resultaat. Maak vervolgens de knipoog door 48 cm biasband af te knippen en in een schuine zigzaggende vorm op de linkerhelft vast te spelden.

6. Knip 3 stukken biasband van 7 cm voor het maken van de wimpers en speld ze vast onder de knipoog. Stik alles rondom vast onder de naaimachine met een rechte stiksteek.

7. Maak de kleine wang op dezelfde manier als het grote ronde oog, maar gebruik als mal een kleiner bord dan voor het oog.

Tip: Leef je uit en laat je niet beperken door de hier gebruikte kleuren stof en biasband. Mooie restjes stof die nog in de kast liggen, linnen servetten of oude kledingstukken die je niet meer draagt, maar waarvan de stof nog mooi is, zijn prima te gebruiken voor het maken van stoffen illustraties.

Stylingtip: Laat de vormen de show stelen en kies voor zachte, vergrijsde kleuren stof of kleuren in dezelfde kleurtoon voor de stoffen illustraties.

DIY & styling: Janneke Peters. Fotografie: Sjoerd Eickmans.