EGF in skincare: botox zonder prik?

EGF staat voor ‘Epidermaal groth factor’. Het is een signaalstof die van nature voorkomt in je huid. Je kunt EGF op verschillende manieren aan je beauty routine toevoegen: met een behandeling en met cosmetica.

Behandelingen die je huid verbeteren door middel van EGF

Beauty-expert Kuno Breen legt uit: “Bij huidverbeteringsbehandelingen maak je gebruik van deze stoffen door ze aan te spreken in de huid. Dit doen we door middel van intensieve behandelingen zoals peelings, needling, bindweefselmassages en oxy (zuurstof) infusion. Deze behandelingen geven wat (gecontroleerde) schade aan de huid. Dit brengt de natuurlijke wondgenezing op gang. Tijdens dit proces komen stoffen als EGF vrij die een herstellende werking hebben op de huid.”

EGF in skincare

“Er bestaan ook cosmetica waarin bepaalde stoffen (peptiden) zitten die jouw eigen EGF aansporen tot actie, zonder dat je huid eerst beschadigd wordt. Dit kan net zoals bij een behandeling een huid verbeterende werking hebben.”

Verder kun je EGF ook in een potje krijgen. Al legt Kuno uit dat dit waarschijnlijk minder goed werkt. “Je wil de stoffen stabiel houden, zodat ze ook echt goed hun werk kunnen doen. Dat is een uitdaging. Zo’n product moet dan heel goed verpakt worden en is dan alsnog beperkt werkzaam”, zegt ze. EGF is dus het effectiefst in een behandeling. Kuno legt uit dat het ook heel belangrijk is om met kwalitatief goede ingrediënten te werken.

“Daarnaast is huidverbetering of -verjonging iets waar een lange termijn aanpak voor nodig is. Om een voorbeeld te geven: je kan met een geweldig serum smeren, maar als je de huid niet goed reinigt en overdag niet goed beschermt, krijg je alsnog niet het gewenste resultaat.”

Een écht wondermiddel om van je rimpels af te komen is er dus niet. Maar een behandeling met EGF kan zeker bijdragen aan een stralende huid.