Niets is fijner dan de dag rustig beginnen met een lekker kopje koffie. Wij zochten antwoord op de vraag of je beter je tanden kunt poetsen vóór of ná het koffie drinken.

Voor of na?

Dit is misschien niet het antwoord dat je verwacht, maar je kunt het beste je tanden poetsen voor het drinken van je kopje koffie. Wanneer je een schoon gebit hebt, kan de koffie zich minder hechten aan de viezigheid op je tanden. Daarnaast verdwijnen de vlekjes die de koffie creëert, eenvoudiger van een schoon tandoppervlak.

Koffie heeft een hoge zuurgraad. Wanneer je je tanden zou poetsen ná het drinken van koffie, maken deze zuren je glazuur een stuk kwetsbaarder. Om toch een frisse mond te krijgen na het drinken van koffie, kun je met water te spoelen.

Mocht je een keer vergeten om je tanden te poetsen voordat je je ochtendkoffie hebt genoten, dan is er geen reden tot paniek. Pas zodra het een gewoonte wordt, heeft het invloed op de gezondheid van je tanden.

Natuurlijke beschermer

Mocht je niet overtuigd zijn en tóch je tanden willen poetsen na het drinken van je kop koffie ’s ochtends, dan kun je het best minimaal 30 minuten wachten met poetsen. Dan krijgt je speeksel de tijd om de pH-waarde en de zuren in je mond te neutraliseren. In de tussentijd kun je suikervrije kauwgom gebruiken om de natuurlijke beschermer van je glazuur, je eigen speeksel, te stimuleren.

Bron: Martha Stewart